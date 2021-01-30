حب الشباب يخبرك بالمشكلات الصحية التي يعاني منها جسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

حب الشباب من أكثر مشاكل الجلد شيوعاً بين المراهقين والشباب، ويمكن من خلاله اكتشاف المزيد من المشكلات الصحية في جسم الإنسان، كما أورد موقع "readersdigest".

1- الجبين:

غالبًا ما تكون مشكلات الجهاز الهضمي السيئة والإجهاد من الأسباب الرئيسية لظهور البثور على جبهتك.

ويعد النوم سبع ساعات على الأقل كل ليلة، وتناول الكثير من الماء، وتناول نظام غذائي متوازن يمكن أن يساعد في تقليل البثور على جبهتك.

2- الخدين:

حب الشباب بالقرب من أعلى الخدين مرتبط بالجهاز التنفسي، لذلك إذا كنت تمشي كثيرا أو تقود سيارتك ونوافذك مفتوحة، فستحتاج إلى مزيد من العناية بتنظيف وجهك، وهناك الكثير من الأشياء التي تلامس خديك كل يوم.

لذا فإن تنظيف العناصر من حولك يمكن أن يساعد في تقليل بثور الخد أيضًا، وعادةً ما يشير حب الشباب السفلي في الخدين إلى سوء نظافة الأسنان، لهذا من الأفضل التأكد من تعقيم العناصر التي تتلامس مع وجهك بشكل متكرر، مثل هاتفك المحمول وفرش المكياج وغطاء الوسادة.

3- الذقن:

حب الشباب في الذقن يشير إلى عدم التوازن الهرموني، من الأفضل تجربة جدول نوم منتظم واتباع نظام غذائي صحي، ولكن إذا استمرت الإصابة بحب الشباب في الذقن، فاستشر طبيب الأمراض الجلدية.

ويعد تناول شاي النعناع وتناول مكملات أوميجا 3 خيارات جيدة لتهدئة الهرمونات المتقلبة، بالإضافة إلى ذلك، تأكد من عدم إراحة ذقنك على يديك أو لمس الجلد أكثر من اللازم.

4- الظهر والذراعين والفخذين:

غالبًا ما تكون التقلبات الهرمونية والوراثة السبب الجذري لحب الشباب على الظهر والذراعين والفخذين، لذا فإن السيطرة على حب الشباب هنا يمكن أن تكون صعبة بشكل خاص، عليك تجنب حمل حقيبة الظهر، لأن ذلك يسبب الاحتكاك الذي يسبب حب الشباب، وارتدِ ملابس نظيفة وليست ضيقة جدًا.

5- منطقة T:

تشير منطقة T إلى المنطقة الواقعة بين حاجبيك وصولاً إلى أنفك وذقنك، وغالبًا ما يكون ظهور حب الشباب في هذه المنطقة بسبب اختلالات الجهاز الهضمي أو مسببات الحساسية الغذائية، وتحديدا يرتبط حب الشباب على الأنف بالكبد والكلى.

لذا فإن احمرار الأنف يمكن أن يشير إلى ارتفاع ضغط الدم أو ضعف الكبد، ولهذا من الأفضل تقليل استهلاك منتجات الألبان واللحوم الحمراء والوجبات السريعة وتناول المزيد من الخضار الورقية.