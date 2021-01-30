لجهاز مناعي قوي.. تعرف على فوائد تناول السلطة يوميا

القاهرة - سمر حسين - صحة

فى إطار مبادرة «90 يوم لحياة صحية أفضل ومناعة أقوى»، أكدت الدكتورة بسمة يسري، أخصائية التغذية، أن الحفاظ على جهاز المناعة يستلزم أن نعتاد على عادات غذائية إيجابية للحصول على جسم سليم وصحة جيدة وستصبح هذه الممارسات الغذائية الإيجابية، نموذجًا يتبعه أطفالك فى حياتهم للحفاظ على صحتهم و تقوية مناعتهم، ومن ضمن هذه العادات تناول السلطة يوميًا، فهي تحتوى على الكالسيوم والحديد والبوتاسيوم وفيتامين «ب»، كما أنها مليئة بمضادات الأكسدة، وهو ما يحتاجه الجسم حاليًا لرفع المناعة.

وتقدم «يسري» فوائد تناول السلطة فيما يلي:

1- ‎تساعد في إدارة الوزن: تساعد السلطات في تمكين إدارة الوزن بشكل أفضل، وتجعل الشخص أكثر نحافة ولكنه متناسق لأنها توفر جميع العناصر الغذائية اللازمة لك مطروحًا منها السعرات الحرارية الزائدة.

2- ‎الألياف غير القابلة للذوبان: الألياف من الجلد وبذور الخضروات التي لا يمكن هضمها توفر الجزء الأكبر أثناء عملية الهضم وتمنع مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإمساك والتهاب القولون التقرحي وما إلى ذلك.

3- ‎زيادة نظام المناعة: تساعد زيادة تناول الخضار الملونة الغنية بمضادات الأكسدة على بناء وتمهيد جهاز المناعة بانتظام.

4- ‎تحميك من الأمراض: الألياف العالية لا تقلل فقط من مشاكل القلب، ومرض السكري، بل هي أيضًا تحمي من السرطان، وتساعد في علاج الارتجاع، والقرحة ، إلخ.

5 - ‎تعزز وتقوي بصرك: بعض السلطات الغنية بالجزر أو الفلفل أو أي من المنتجات الورقية ذات اللون الأخضر المكثف يمكن أن تساعد في الواقع على شحذ بصرك، وهذا لأنها تحتوي على كميات كبيرة من فيتامين أ، والكاروتينات، واللوتين.

6- ‎تعمل الألياف القابلة للذوبان على إبطاء معدل امتصاص السكر في مجرى الدم وتقلل من تجمع الكوليسترول السيئ في الدم، وهما المرضان الرئيسيان لمرض السكري ومشكلة القلب في عالم اليوم.

7 - ‎تقلل من الرغبة الشديدة في تناول الطعام: يساعد تناول السلطة بانتظام ببطء على تقليل الرغبة الشديدة في تناول العديد من الأطعمة الدهنية الأخرى، بالإضافة إلى ذلك، فإن تناول سلطة صغيرة قبل الوجبة سيساعد على منع الإفراط في تناول الطعام وتعزيز فقدان الوزن، وهذا صحيح بشكل خاص عند إضافة البروتينات مثل الدجاج والبيض والمكسرات وما إلى ذلك لأنها تستغرق وقتًا أطول للهضم.

8 - ‎تقوية عضلاتك: تحتوي معظم خضروات السلطة، وخاصة السبانخ وخضر السلطة الأخرى «الخس، والجرجير، والبوك تشوي، إلخ» على مركب يسمى «النترات»، هذا يساعد في إنتاج البروتينات خاصة في العضلات مما يجعلها أقوى وأكثر كفاءة، وتوفر معظم الخضروات أيضًا البوتاسيوم المطلوب لتحسين صحة العضلات.

9 - ‎وجبات سريعة وسهلة: لا تحتاج السلطات إلى خبرة طهي كبيرة، بدلاً من ذلك، من السهل والسريع التحضير خاصةً عندما لا يكون لديك وقت ولكنك ترغب في تناول طعام صحي، فقط قم بتجميع كل ما يمكنك وضعه على يديك وأضف بعض الأعشاب والتوابل.

10 - ‎يساعد على النوم الجيد: قلة النوم بسبب الإجهاد هي تحدٍ رئيسي آخر اليوم في هذه الحياة الصعبة، وتحتوي الخضر وخاصة الخس على مادة تحفز على النوم تسمى «محاضرة» مركب يستخدم لعلاج حالات الأرق، ولذلك ننصح دائما بتناول السلطات كمكون طبيعي للفيتامينات دون الحاجه إلي الإكثار من تناول العقاقير والأدوية.