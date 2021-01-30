من الحضور مبكرا وصولا لـ الاغتصاب.. مشاهد من هتك عرض طفلة على يد معلمها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خرجت من منزلها بملابسها الطفولية على جسدها النحيل، ضفائر القصيرة التي بالكاد تصل إلى كتفها، حاملة في يدها كراستها التي كتبت فيها واجبها وقلمها الذي تدون به الملاحظات، تسير وعلى شفتيها ابتسامة الأطفال، تفكر في الدرس الذي ستتعلمه منه معلمها، تقرع جرس منزل معلمها الذي يدفع له والدها ثمن الدروس الخصوصية ليساعد ابنته على التفوق، ينظر لها معلمها نظرات الشهوة التي لا تدركها، يوقفها ويتحسس بيده الغليظة الكبيرة بالنسبة لحجمها جسدها النحيل، لا تعلم الطفلة ما يفعله به ولا تقوى على ردعه أو الابتعاد عنه، ليهتك عرضها ويدمر مستقبلها وهي طفلة لم تكمل عامها الـ8.

مشاهد رعب عاشتها طفلة، انتقام وحشي تجسد في صورة معلم المتهم «ي.ع» بهتك عرض تلميذته أثناء درس اللغة العربية، الذي استغله حتى تكون وسيلته لهتك عرض الطفلة.

يستعرض «هُن»، مشاهد من هتك عرض الطفلة على يد معلمها.

البداية بذهاب الطفلة قبل ميعاد الدرس

كانت البداية حضور الطفلة مبكرًا عن ميعاد الدرس، حيث أكدت أسرة الطفلة أنه كان يطلب أن تأتي الطفلة مبكرا قبل موعد الدرس، بهدف أنها تحتاج لتقوية مستواها الضعيف في اللغة العربية.

توقيع الكشف الطبي

شك والديها في العلامات المفاجئة التي ظهرت على جسد الطفلة، تبين وجود احتكاكات واحمرار بالجزء السفلي من جسدها.

تحرير محضر بالواقعة

قامت أسرتها بتحرير محضرًا بالواقعة، موضحًا فيه أنه تم عرض الطفلة على الطب الشرعي، اتهمت أسرة التلميذة المدرس بهتك عرض الطفلة أثناء إعطائها الدروس الخاصة بها، وحررت محضرًا ضد المدرس بقسم شرطة تلا.

القبض على المدرس

ومن جانبها تمكنت مباحث تلا من القبض على المدرس المتهم بالواقعة بعد اتهام والديها بالتحرش بها، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.