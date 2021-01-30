الامارات | التلسكوب «كيوبس» يكتشف «رقصة كونية» لـ 5 كواكب

شكرا لقرائتكم خبر عن التلسكوب «كيوبس» يكتشف «رقصة كونية» لـ 5 كواكب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف التلسكوب الفضائي الأوروبي «كيوبس» أن خمسة من الكواكب الخارجية البعيدة من المجموعة الشمسية، تتحرك بطريقة منتظمة ومتناسقة، كما لو أنها تؤدي رقصة، وهي ظاهرة لم يسبق أن رُصدت لدى النجوم التي يدعو تنوعها إلى مراجعة النظريات المتعلقة بتكوينها، وفقاً لدراسة حديثة.

هذه الكواكب التي سميت خارجية، نظراً إلى وجودها خارج المنظومة الشمسية، تدور على المستوى نفسه حول نجمها «تي أو آي-178» بانتظام وقتي شديد الدقة، على بعد نحو 200 سنة ضوئية من الأرض.

وتتبع هذه الكواكب حركة «سلسلة الرنين»، التي اكتشفها عالم الفلك لابلاس في نهاية القرن الـ18 مع ثلاثة من أقمار المشتري. وتبيّن للابلاس أن الوقت الذي تستلزمه دورة واحدة لكوكب غانيميد، وهو الأبعد، ينفّذ فيه الكوكب الأقرب يوروبا دورتين، في حين أن كوكب آيو، الأكثر قرباً من المشتري، ينفذ أربعاً.

وتنطبق الحركة الميكانيكية نفسها على «تي أو آي-178». فدورة الكوكب الأول من السلسلة حول النجم تستغرق نحو ثلاثة أيام، في حين أن الكواكب التالية، وكلّ منها أبعد من سابقتها، تحتاج تباعاً إلى ستة أيام، ثم 10، فـ15، وأخيراً 20، ويتناسق اصطفاف بعضها بانتظام. ويعبّر فيلم تحريكي عن الظاهرة، ترافق فيه الموسيقى حركة هذه الكواكب. وثمة كوكب خارجي سادس، وهو الأقرب إلى النجم، يدور بسرعة كبيرة جداً غير متناسقة مع الكواكب التالية.

وقال المعدّ الرئيس للدراسة التي نشرت هذا الأسبوع في مجلة «أسترونومي أند أستروفيزيكس»، عالم الفلك في مرصد جامعة جنيف، أدريان ليليو «لا نعرف سوى خمس منظومات أخرى تعمل وفق هذه الآلية»، التي تتناسق فيها مجموعة من الكواكب الخارجية في تناغم مداري حول نجمها.

«منظومة مجمّدة»

أما عالم الفيزياء الفلكية في جامعة برن يانيك أليبير الذي شارك في إعداد الدراسة، فأبرز أن أهمية حركة هذه الكواكب تكمن في كونها لاتزال على الأرجح من دون تغيير منذ أن تشكّلت، كما لو أنها «منظومة مجمّدة منذ انتهاء مرحلة تكوينها التي تستمر ملايين السنين»، إذ لم يطرأ ما يخلّ بهذا التوازن «الهش إلى حد ما» خلال أكثر من ملياري سنة تلت هذه المرحلة وصولاً إلى اليوم.

عند هذه النقطة تتعقد الأمور. ففي العادة، تقلّ كثافة الكواكب كلما بعُدت المسافة عن النجم، إلاّ أن كثافة الكوكب الثالث في السلسلة، على وجه الخصوص، أعلى بكثير من كثافة الثاني. ولاحظ ليليو أن «ثمة تنوعاً كبيراً، وهو أمر مفاجئ».

الكواكب موجودة خارج المنظومة الشمسية.

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