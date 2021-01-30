الامارات | #النصف_الحلو.. 3 تصاميم محتشمة من «ليم» بلمسات عصرية متجددة

شكرا لقرائتكم خبر عن #النصف_الحلو.. 3 تصاميم محتشمة من «ليم» بلمسات عصرية متجددة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 30 يناير 2021

تُعدّ الموضة بالنسبة للعديد من الأشخاص وسيلةً للتعبير عن الشخصية بأسلوب مميز دون التقيد بحدود أو أعراف معينة. ومع انتشار الأزياء المحتشمة على منصات التواصل الاجتماعي وفعاليات عروض الأزياء وحتى في الأعمال الموسيقية، توجهت العديد من السيدات إلى اعتماد الأناقة المحتشمة بأسلوبها الخاص من خلال المزج بين التصاميم المحتشمة واللمسات العصرية. وبالحديث عن الأسلوب الشخصي، تبقى الراحة هي الميزة الأولى التي يجب أن تتوافر في الأزياء لتلائم مختلف الأذواق، وتأتي بعدها الثقة. فجميعنا نبحث عن أزياء مريحة تمنحنا الثقة بجمال إطلالتنا، سواء مع الحجاب أو من دونه. ولمواكبة هذه التوجهات، حرصت ليم، العلامة السعودية الرائدة في مجال الأزياء المحتشمة، على الخروج عن الصورة المألوفة لبعض قطع الأزياء الأساسية المحتشمة والتقليدية الأكثر ارتداءً، وإضفاء لمسة جديدة عليها في التصاميم الثلاثة التالية:

غطاء الرأس الجديد

تتنوع استخدامات غطاء الرأس الجديد، حيث يمكن ارتداؤه كقبّعة مع قماش داخلي يمكن لفّه، أو كقبعة صغيرة تغطي الشعر، أو وشاح يُستخدم كغطاء للرأس.

العباية الجديدة

لم تعد العباية مقيدة بالقصات والمعايير التقليدية، بل تستوحي تصاميمها الجديدة من موضة الأزياء المنزلية أو من قطع الصوف الطويلة.

المعطف الجديد

يمكن أن تتعدد استخدامات العباية لتصبح معطفاً دافئاً في الأمسيات الباردة، حيث تتميز بقبعة كبيرة وجيوب عميقة لتحافظ على الأيدي دافئة.

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