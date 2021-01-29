تصل إلى السجن 15 عاما.. العقوبة المنتظرة لمعلم هتك عرض طفلة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حوادث عدة يتعرض لها الأطفال من تحرش وهتك عرض على يد ما يسمون برجال العلم، كان آخرها هتك عرض طفلة 8 سنوات بمحافظة المنوفية أثناء تلقيها درسًا خصوصيًا في مادة اللغة العربية، حتى تقع الطفلة ضحية معلمها.

ولم تكن هذه الواقعة الأولى التي يتحرش فيها معلم بتلميذاته، حيث شهدت مدرسة 6 أكتوبر التابعة لحي عين شمس بالقاهرة، واقعة مأساوية، عندما أقدم مدرس رياضيات بهتك عرض طفلة 8 سنوات بالصف الثالث الابتدائي أثناء تواجدها في المدرسة.

وذكرت والدة الطالبة في بلاغها، رقم 24688 جنح قسم عين شمس، أنها فوجئت بوجود التهابات حادة وجرح بالمنطقة الحساسة عند طفلتها، وبسؤال الطفلة روت تفاصيل هتك عرضها على يد معلمها.

وتشابه الحادث مع طفلة المنوفية حيث أكدت أسرتها بعد تحرير محضر بالواقعة في قسم «تلا»، أن الأسرة قامت بتوقيع الكشف الطبي على الطفلة وتبين وجود احتكاكات واحمرار بالجزء السفلي من جسدها.

العقوبة القانونية للمعلم الذى قام بهتك عرض طفلة

أوضح الدكتور محمد عبدالحليم ، أستاذ القانون، أن عقوبة هتك العرض والاغتصاب، تختلف حسب ملابسات الواقعة، وعمر المجني عليه إذ كان طفلا أم بالغًا، مشير إلى أن هتك العرض لا يقتصر على حدوث اغتصاب كامل بل إن مجرد لمس المناطق الحساسة يعد هتك عرض.

وأضاف عبدالحليم لـ«هُن»، أن القانون يعاقب كل من هتك عرض صبي أو صبية، لم يبلغ سنهما 18 عاما بغير قوة أو تهديد، بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات، مؤكدًا إنه إذ كان سن الضحية يقل عن 12 سنة، يعاقب المتهم بالسجن مدة لا تزيد عن 15 سنة، حسب المادة 269 من قانون العقوبات.

وكانت اتهمت أسرة التلميذة المعلم بهتك عرض الطفلة، أثناء إعطائها الدروس الخاصة بها، وحررت محضرًا ضد المدرس بقسم شرطة تلا يتهمون فيها المدرس بالتحرش بالطفلة.