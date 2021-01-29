«واخدها في حضنه».. مشاهد رومانسية تجمع كريم فهمي مع زوجته في أحدث ظهور

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

صور رومانسية جمعت بين الفنان كريم فهمي وزوجته دانيا البنهاوي، في أحدث ظهور لهما، وسط مشاركة الأخيرة لتلك اللقطات المصورة، عبر خاصية «أستوري» على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

رواد السوشيال ميديا عن كريم ودانيا: «دايما واخدها في حضنه»

وظهرت زوجة كريم فهمي بأزياء شتوية تجمع بين الأبيض والأزرق، مع مكياج بسيط وشعر منسدل يحمل بعض التموجات «ويفي»، خلال احتضام زوجها لها المطل بأزياء كاجوال تتضمن بنطلون جينز قاتم اللون وبلوفر أسود هاي كول.

خلال الساعات الماضية، تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تلك الصور وسط مئات تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: «دايما واخدها في حضنه»، و«أنا بحب الكابل ده جدا، وبحب أتابعهم»، و«تحسهم شبه بعض».

الاحتفال بعيد ميلاد كريم فهمي

في ديسمبر الماضي، احتفلت دانيا، بعيد ميلاد زوجها في حفل بسيط ضم عدد من أصدقائهما والأسرة، من بينهم الفنان أحمد فهمي وزوجته الفنانة هنا الزاهد، والفنان شريف رمزي وزوجته الفنانة ريهام أيمن، مع استعمال بـ«تورتة» حمراء حملت علم النادي الأهلي ورقم 9، تعبيرًا عن البطولة التاسعة، التي حصدها الفريق، منذ أيام من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

كان الفنان كريم فهمي وزوجته شاركا في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42، وأطلت الزوجة بفستان أبيض «وان شولدر» ومفتوح من منقطة البطن.