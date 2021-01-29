«القومي للمرأة» يهنئ هند صبري لحصولها على وسام الفنون الفرنسي بدرجة ظابط

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

هنأ المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، الفنانة هند صبري لحصولها على وسام الفنون والآداب الفرنسى بدرجة ظابط، من السفير الفرنسي بالقاهرة، كأصغر إمرأة عربية تحصل عليه.

وأعربت «مرسي» عن بالغ سعادتها وفخرها، لحصول الفنانة هند صبري على هذا التكريم الهام، مؤكدة أنها نموذجًا مشرفًا وملهمًا للنجمات الشابات، كما أنها نجحت خلال مشوارها الفني في أداء العديد من الشخصيات المميزة، والتي حرصت خلالها أن تعبر عن مشاكل وهموم المرأة العربية، متمنية لها المزيد من النجاح والتوفيق.

الوسام الثاني

يذكر أن هذا الوسام يعد ثاني الأوسمة الفرنسية التى تحصل عليها الفنانة هند صبري بعد رتبة chevalier التي حصلت عليها عام 2014 لمجهوداتها في مجالي الثقافة والفنون، كما أن لها العديد من الأنشطة في مجال العمل الخيري والعمل العام.