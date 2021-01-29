"جعان بعد وجبة العشاء؟".. إليك أهم الأطعمة التي تجعلك تشعر بالشبع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

هل ما زالت تشعر بالجوع بعد تناول آخر وجبة في اليوم؟.. قد يكون ذلك بسبب عدم تناول الأطعمة الصحية التي تجعلك ممتلئًا.

وهناك العديد من الأطعمة التي يفضل تناولها في وجبة العشاء حتى تكون شبعانا لأطول فترة ممكنة. ونكشف لكم، أفضل 9 أطعمة ينصح بتناولها في وجبة العشاء، وفق ما أورد موقع "eatthis".

- السلمون:

أظهرت الأبحاث أن أحماض أوميجا 3 الدهنية قد تساعد الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، على الشعور بالشبع والامتلاء لفترة أكبر من تناول البروتينات مثل: البيض واللحوم.

- البطاطس المسلوقة:

تحتوي البطاطس المسلوقة على العديد من الفيتامينات والمعادن، بما في ذلك فيتامين سي والبوتاسيوم، مقارنة بالأطعمة الأخرى عالية الكربوهيدرات.

- خضار سوتيه:

الخضروات غنية بالألياف والماء، لذا يمكن تناولها في العشاء، ستساعدك في الشعور بالشبع لأطول فترة ممكنة.

- البروتينات الخالية من الدهون:

يحتوي الدجاج والديك الرومي والأسماك واللحوم على نسبة عالية من البروتينات عالية الجودة، التي تساهم في البقاء ممتلئًا لفترة أطول بعد تناول الوجبة.

- باستا العدس:

يمكن تناول وجبة عشاء تحتوي على باستا العدس في منح الإنسان الشعور بالشبع، نظرا لأنها تحتوي على الألياف الطبيعية القابلة للذوبان والبروتين.

- السلطة الخضراء:

تناول طبق من السلطة الخضراء في وجبة العشاء، إذ تحتوي على نسبة كبيرة من الألياف الطبيعية، تساعدك على إبقائك ممتلئًا في المساء.

- البطاطا:

من الأطعمة التي يفضل تناولها على العشاء، حيث إنها مصدر رائع للألياف، ما يساهم في الشعور بالشبع والامتلاء، فضلا عن أنها أيضًا ذات مذاق لذيذ وتحتوي على العديد من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية الأخرى للصحة العامة، مثل البوتاسيوم وفيتامين أ وفيتامين هـ.

- الفاصوليا:

يمكن تحضير وجبة من الفاصوليا ليلا، حيث تساهم في أن تجعلك تشعر بالشبع والطاقة لأطول فترة ممكنة، وذلك بسبب احتوائها على البروتينات الهامة والألياف، فضلا عن كونها أيضا مصدرا للنشا المقاوم، وبالتالي فإن البكتيريا الجيدة في الأمعاء تتغذى عليه، مايحافظ على ضبط مستويات السكر في الدم.

- الشوربة:

غالبًا ما يتم النظر إلى السوائل على أنها أقل إشباعًا من الأطعمة الصلبة، ومع ذلك تظهر الأبحاث أن تناول الشوربة في المساء، قد يكون في الواقع أكثر إشباعًا من الأطعمة الأخرى.