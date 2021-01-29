أفضل 8 وجبات تناولها عندما تشعر أنك في أسوأ حال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

يشعر بعض الأشخاص عادة بالتعب والمرض كالصداع والإسهال والغثيان والإمساك، ولكن هناك مجموعة وجبات يمكنك تناولها عندما تشعر بأنك في أسوأ حال، كما جاء في موقع "readersdigest".

1- ماذا تأكل عندما يكون لديك صداع:

تناول حساء العدس، إذ يعطي للجسم جرعة جيدة من البروتين والتوابل المضادة للالتهابات والمغنيسيوم، ما يساعد على استرخاء الأوعية الدموية لتخفيف الصداع.

2- ماذا تأكل عندما يكون لديك ضغط الجيوب الأنفية:

وفقًا لبحث من المركز الصحي الأكاديمي بجامعة سينسيناتي، تناول أي شيء حار، حيث يمكن للحرارة في الفلفل الحار أن تساعد في إزالة أنواع التهاب الجيوب الأنفية.

3- عند الشعور بالتوتر:

يمكنك تناول مزيج من شاي أعشاب البابونج والنعناع، حيث إن المشروب الساخن يهدئ جهازك العصبي، وتجنب أي شيء يحتوي على نسبة عالية من الدهون المتحولة أو السكر، حيث وجدت دراسة في مجلة Psychoneuroendocrinology أنه يمكن أن يؤدي تناول الدهون المتحولة أو السكر إلى تفاقم التوتر، وتراكم الدهون في البطن، مما قد يجعلك تشعر أسوأ مما تشعر به بالفعل.

4- عند الشعور بالغثيان:

تناول الموز والأرز البني المطهو على البخار وعصير التفاح وشاي الزنجبيل، حيث تميل هذه الأطعمة إلى تهدئة الجهاز الهضمي، ووجدت دراسة أجرتها جامعة روتشستر أن ربع ملعقة صغيرة من الزنجبيل تقلل الغثيان بنسبة 40 في المائة لدى مرضى العلاج الكيميائي.

5- عندما تشعر بالتعب:

السلطة الخضراء المغطاة بالخضروات الورقية المقطعة وسمك السلمون المشوي تعطي للجسم دفعة من الفيتامينات والمعادن وأوميجا 3، والتي بدورها ستزيد من طاقتك، ويجب التأكد من تناول الماء، لأن الجفاف وحده يكفي لإبطاء طاقتك.

وإذا كان التعب ناتجًا عن قلة النوم، فتجنب الكافيين، وذلك لأن القهوة أو مشروب الطاقة ستوفر فقط إحساسًا زائفًا قصيرًا بالطاقة، يتبعه عادة إرهاق شديد، ثم اضطراب في النوم.

6- ماذا تشربين عندما تعانين من تقلصات الدورة الشهرية:

تناولي قدرًا من شاي الزنجبيل الساخن مع القليل من العسل والليمون، حيث إن جذر الزنجبيل مهدئ وقد استخدم في علاج آلام المعدة لعدة قرون.

ووجدت دراسة في مجلة الطب البديل والتكميلي أن الزنجبيل كان فعالاً في تخفيف آلام تقلصات الدورة الشهرية مثل الإيبوبروفين، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد الترطيب المناسب في تقليل التوتر في بعض العضلات التي تساهم في تقلصات الدورة الشهرية.

7- عند الإصابة بالإمساك:

تناول دقيق الشوفان مع الفاكهة الغنية بالألياف وكوب من الماء الساخن مع الليمون، وستساعد الألياف الموجودة في الشوفان والفاكهة على تليين البراز، وسيساعد مشروب الماء الساخن مع الليمون في تحفيز عضلات الجهاز الهضمي على الانقباض وتحريك الفضلات من خلاله.

8- عند الإصابة بالإسهال:

تناول مشروبًا رياضيًا، وبمجرد توقف الإسهال، ابدأ في تناول الأطعمة التي يسهل هضمها، مثل الموز والأرز البني.