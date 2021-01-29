تناولها باستمرار.. هذه أفضل المكملات الغذائية للرجال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

يختلف الرجال والنساء اختلافًا كبيرًا، وبالتالي فإن احتياجاتهم الصحية ستختلف بشكل كبير.

من المعروف أن تناول أحماض أوميجا 3 الدهنية يساعد في تعداد السائل المنوي للرجال، ويحسن صحة الخصية ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

تعتبر المكملات الغذائية ضرورية، لا سيما في أنماط حياتنا سريعة الخطى حيث نفرط في العمل باستمرار، وننام ونجهد أكثر من اللازم ونتعافى إلى جانب سوء إدارة الإجهاد وعاداتنا الغذائية السيئة، وربما حتى أسلوب حياة مستقر.

المكملات تحدث فرقًا كبيرًا في الصحة لأن نقص الفيتامينات والمعادن يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية.

بالنسبة للرجال، قد تكون هذه مشاكل في البروستاتا وانخفاض هرمون التستوستيرون أو حتى ضعف صحة القلب، لذلك يوصى باستخدام مكملات الأحماض الدهنية أوميجا 3 لتحسين صحة الرجال بشكل عام، وفقا لصحيفة " express" البريطانية.

أوميجا 3 هو جزء لا يتجزأ من أغشية الخلايا في جميع أنحاء الجسم ويؤثر على وظيفة مستقبلات الخلايا في هذه الأغشية.

أنها توفر نقطة البداية لصنع الهرمونات التي تنظم تخثر الدم، وتقلص واسترخاء جدران الشرايين، والالتهابات.

كما أنها ترتبط بالمستقبلات الموجودة في الخلايا التي تنظم الوظيفة الجينية.

على الأرجح بسبب هذه التأثيرات، فقد ثبت أن أحماض أوميجا 3 الدهنية تساعد في الوقاية من أمراض القلب والسكتة الدماغية، وقد تساعد في السيطرة على الذئبة، والأكزيما، والتهاب المفاصل الروماتويدي، وقد تلعب أدوارًا وقائية في السرطان والحالات الأخرى.

بعض أقوى الأدلة على فوائد أوميجا 3 للرجال لها علاقة بأمراض القلب.

يبدو أن هذه الدهون تساعد في ضربات القلب بمقطع ثابت ولا تنحرف إلى إيقاع غير منتظم خطير أو قاتل.

كما ثبت أن أحماض أوميجا 3 الدهنية تخفض ضغط الدم ومعدل ضربات القلب، وتحسن وظائف الأوعية الدموية، وعند الجرعات العالية، تخفض الدهون الثلاثية وقد تخفف الالتهاب.

وقيمت العديد من التجارب الكبيرة تأثير الأسماك أو زيوتها (التي تحتوي على أوميجا 3) على أمراض القلب.

مكملات أوميجا 3 مفيدة للغاية لصحة الخصيتين.

في دراسة نشرت في المكتبة الوطنية الأمريكية للطب، المعاهد الوطنية للصحة، تم التحقيق في ارتباط استخدام مكملات زيت السمك مع وظيفة الخصية لدى الشباب.

وأشارت الدراسة إلى أن: "كثير من الشباب يعانون من رداءة نوعية السائل المنوي، والأسباب غير معروفة في الغالب، وجد أن تناول مكملات أحماض أوميجا 3 الدهنية غير المشبعة تعمل على تحسين جودة السائل المنوي بين الرجال المصابين بالعقم".

وتضمنت هذه الدراسة المقطعية شبانًا دنماركيين من عموم السكان تم الاستعانة بهم بين 1 يناير 2012 و 31 ديسمبر 2017 ، في الاختبارات الإجبارية لتحديد مدى ملاءمتهم للخدمة العسكرية.

وتم الاقتراب من الرجال الشباب غير المنتخبين بعد الفحص ودعوا للمشاركة في دراسة الوظيفة الإنجابية، بغض النظر عن لياقتهم للخدمة العسكرية.

من بين 1679 شابًا دنماركيًا تم تجنيدهم للمشاركة، أبلغ 98 رجلاً عن استخدام مكملات زيت السمك خلال الأشهر الثلاثة الماضية، منهم 53 أبلغوا عن تناولهم لمدة 60 يومًا أو أكثر.

بعد التعديل والمقارنة مع الرجال الذين لا يتناولون مكملات، كان لدى الرجال الذين تناولوا مكملات زيت السمك أقل من 60 يومًا حجمًا أكبر من السائل المنوي، وكان حجم السائل المنوي أعلى لدى الرجال الذين تناولوا مكملات زيت السمك لمدة 60 يومًا أو أكثر.

وبالمثل، كان حجم الخصية لدى الرجال الذين تناولوا مكملات غذائية في أقل من 60 يومًا أكبر، وفي الرجال الذين تناولوا مكملات زيت السمك لمدة 60 يومًا أو أكثر كان أكبر مقارنة بالرجال الذين لم يتناولوا مكملات.

بعد التعديل، كان لدى الرجال الذين تناولوا مكملات زيت السمك مستوى هرمون محفز بنسبة 20 في المائة أقل و 16 في المائة من مستوى الهرمون اللوتيني مقارنة بالرجال الذين لم يتناولوا مكملات.

وتقول كلين بوجدين، أخصائية التغذية الرياضية في مركز كليفلاند كلينك للأداء الوظيفي، إن مجموعة كبيرة من الأدلة العلمية تشير إلى أن "الدهون الجيدة" في السلمون والمكسرات وبذور الشيا ضرورية للغاية لعمل الجسم الصحي- خاصة بالنسبة للرجال.

وتابعت: "أوميجا 3 يمكن أن تقلل الإجهاد التأكسدي والالتهابات، مما يؤدي بعد ذلك إلى آلام أقل في العضلات بعد التمرين، إنه فعال بشكل خاص للرياضيين، الذين يتعرضون لمزيد من الإجهاد التأكسدي بسبب تدريبهم لمسافات طويلة، إذا كنت رياضيًا، فمن المحتمل أن تتناول مكمل أوميجا 3 - من الصعب قليلاً الحصول على ما تحتاجه من المكسرات والبذور والأسماك الدهنية".

كما هو الحال مع معظم المكملات، يُنصح بشدة باستشارة طبيبك قبل تناولها.