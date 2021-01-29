كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 29 يناير 2021 10:45 مساءً - تتوافر في الأسواق مجموعة تعد ولا تحصى من مستحضرات المكياج من أهم الماركات العالمية، التي ترغب كل امرأة في اقتنائها. لكن المرأة السعودية على وجه الخصوص تحرص على استخدام أهم المستحضرات التي تستحق لقب الأيقونية، نظراً الى قدرتها على تعزيز جمال المرأة مع الحفاظ على ملامحها الطبيعية. وفي هذا المقال، نرصد لك مجموعة مستحضرات مكياج أيقونية تستخدمها المرأة السعودية.



Giorgio Armani Beauty Luminous Silk Foundation

Giorgio Armani Beauty Luminous Silk Foundation



إذا كنت تبحثين عن تغطية مثالية لبشرتك، فإن كريم الأساس هذا من جيورجيو أرماني Giorgio Armani، المعتمد من قبل كثيرات من النساء السعوديات وخبراء المكياج حول العالم، هو أحد مستحضرات المكياج الأيقونية لكل سيدة تطمح الى الحصول على بشرة متوهجة ومضيئة خلال ثوان معدودة، مع قدرة ثبات طويلة الأمد.

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Tom Ford Shade & Illuminate Highlighter & Shader Duet

Tom Ford Shade & Illuminate Highlighter & Shader Duet



تشكل مستحضرات المكياج من توم فورد Tom Ford علامة فارقة في عالم الموضة والجمال، بما فيها هذا الهايلايتر فائق الفعالية، الذي يعمل على نحت الوجه وإبراز ملامح المرأة السعودية بطريقة مثالية، مما جعله أحد المستحضرات الأيقونية التي تشكل إضافة قيمة جداً الى حقيبة المرأة.

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Givenchy Prisme Libre Finishing & Setting Powder



Givenchy Prisme Libre Finishing & Setting Powder



إذا كنت تخافين من تجربة بودرة الوجه لسبب ما، فإنك بالتأكيد لم تستخدمي يوماً بودرة الوجه هذه من جيفنشي Givenchy، المفضلة لدى المرأة السعودية، فهي أحد مستحضرات المكياج الأيقوينة التي أثبتت قدرتها على الحفاظ على المكياج مثالياً، مع لمسة نهائية مخملية غير لامعة، حيث تزيل اللمعان الزائد وتوحد لون البشرة بشكل طبيعي.



Dior Diorshow Lash-Extension Effect Volume Mascara

Dior Diorshow Lash-Extension Effect Volume Mascara



إن هذه الماسكرا من ديور Dior، هي أحد أفضل أنواع الماسكرا، وقد استطاعت أن تكون من بين مستحضرات المكياج الأيقونية بالنسبة للنساء السعوديات، نظراً الى قدرتها الكبيرة على تطويل وتكثيف الرموش، بفضل تركيبتها الغنية بالألياف الدقيقة، وهي ستمنحك رموشاً رائعة تضاهي الرموش الاصطناعية.

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Christian Louboutin Sheer Voile Lip Colour

Christian Louboutin Sheer Voile Lip Colour



يعد أحمر الشفاه هذا من علامة كريستيان لوبوتان Christian Louboutin من أبرز مستحضرات التجميل العالمية المفضلة لدى المرأة السعودية، فإضافة الى عبوته الأنيقة للغاية، فهو يوفر للشفاه تغطية رائعة ويعزز من حجمها ويجعلها أكثر جمالاً وبروزاً، فضلاً عن أنه يدوم لساعات طويلة.

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Chanel Les Beiges Healthy Glow Bronzing Cream

Chanel Les Beiges Healthy Glow Bronzing Cream



يتميز هذا البرونزر من علامة شانيل بتركيبته الكريمية سهلة المزج وخفيفة الوزن، وهو أفضل طريقة لتسليط الضوء على مناطق الجمال في الوجه، ومد البشرة بإشراقة طبيعية ومنحها لمسة نهائية مخملية غير لامعة، من دون أن يسد مسامات البشرة.

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YSL Beauty Touche Éclat All-Over Brightening Pen

YSL Beauty Touche Éclat All-Over Brightening Pen



إن مستحضر الجمال هذا من علامة إيف سان لوران YSL، هو متعدد الاستخدامات، حيث بالإمكان استخدامه ككونسيلر وهايلايتر في الوقت نفسه، وقد استطاع على مدى سنوات أن يكون أحد مستحضرات المكياج الأبرز عالمياً، نظراً الى أنه يمد البشرة بجرعة مثالية من الإشراقة والتوهج.

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Marc Jacobs Beauty Highliner Gel Eye Crayon Eyeliner

Marc Jacobs Beauty Highliner Gel Eye Crayon Eyeliner



هذا الأيلاينر من مارك جاكوب Marc Jacobs، خيار رائع لأي امرأة ترغب في الحصول على رسمة أيلاينر مكثفة وثابتة لمدة 12 ساعة، وهو ينساب على البشرة بسهولة ليعمل على تعزيز جمال العين ومنحها سحراً وجاذبية.

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