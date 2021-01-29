الخل الأسود لتنعيم وتطويل الشعر

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 29 يناير 2021 10:45 مساءً - الشعر الجميل والصحي، سواء كان قصيرًا أو طويلًا يعكس جمال المرأة ويزيد إطلالتها سحرًا وجاذبية. وللحفاظ على جماله، لا بُد من تخصيص روتين يومي للعناية به؛ وذلك لحمايته من العوامل المُسبّبة في اتلافه وفقدانه اللمعان والحيوية. وليس هنالك أفضل من الاستعانة بكنوز الطبيعة للعناية بالشعر. وقد تتفاجئين إذا قلنا لك، أنَّ للخل الأسود فوائد جمالية للشعر لا تُعد ولا تُحصى؛ لإحتوائه على الكثير من العناصر الطبيعية التي تساهم في تغذية الشعر والحفاظ على صحته ولمعانه.

وفيما يأتي، يطلعك "الخليج 365.نت" على فوائد الخل الأسود للشعر، وطرق استخدامه بوصفات طبيعية لتعزيز صحته ومنحه اللمعان والإشراق.

الخل الأسود بخلطات للشعر

فوائد الخل الأسود للشعر

إليك طرق استخدام الخلّ الأسود بخلطات العناية بالشعر:

الخل الأسود وزيت الزيتون لتقوية الشعر



الخل الأسود وزيت الزيتون لتقوية الشعر

يُساهم الخل الأسود بإصلاح أضرار الشعر، وبإستعادة توازن درجة الحموضة فيه، وتكوين طبقة واقية على الشعر. ويتميز زيت الزيتون بقدرته في توفير ترطيب عميق للشعر الكثيف أو ذو الطبيعة المجعدة أو حتى الشعر المُتعب بسبب تكرار عملية الصبغ أو بسبب تكرار تعريضه لمستحضرات الشعر الكيميائية الضارة.

المُكوِّنات:

كوب من الخل الأسود.

كوبان من المياه الفاترة.

ملعقة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير والإستخدام:

امزجي كوب من الخل الأسود مع كوبين من المياه الفاترة، وأضيفي ملعقة من زيت الزيتون إلى هذا الخليط.

طبّقي الخلطة على شعركِ، اتركيه لمدّة 30 دقيقة ودلّكي جيداً فروة رأسكِ، وبعد انتهاء المدّة، اغسلي شعركِ جيّداً بالمياه.

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خلطة الخل الأسود والالوفيرا من أجل تنعيم الشعر

الخل الأسود والأولوفيرا للعناية بالشعر وتنعيمه

يُساعد الخل الأسود في ترطيب الشعر بشكل مثالي، وخاصةً الشعر المجعّد، ويُساهم في تطويل الشعر خلال فترة زمنية قصيرة، وتقوية جذوره. أما الألوفيرا تُساعد في تغذية الشعر، وزيادة نموه، بالإضافة إلى منحه الحيوية، واللمعان والرونق؛ إذ تحتوي على نسبة مرتفعة من الزنك، والحديد، والكالسيوم، والفيتامينات.



المُكوِّنات

ملعقتان من الخل الأسود.

أربع ملاعق من جل الالوفيرا.

كوبان من المياه.

طريقة التحضير والإستخدام:

امزجي ملعقتين من الخل الأسود مع أربع ملاعق من جل الألوفيرا في كوبين من المياه.

دلّكي شعركِ بهذا المزيج لمدّة 15 دقيقة، واتركيه لنحو 7 دقائق أخرى، وبعد انتهاء المدّة اغسلي شعركِ جيداً بالمياه.

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خلطة الخل الأسود والماء الدافئ من أجل علاج القشرة

يحتوي الخل الأسود على خصائص هامة تُساعد في القضاء على القشرة

يزيد الخل الأسود من نعومة الشعر ولمعانه، ويُحارب القشرة والتخلص منها نهائياً، ويُعالج الشعر التالف، والمتقصف.

المُكوِّنات :

1/2- كوب من الخل الأسود.

كوبان من الماء الدافئ.

طريقة التحضير والإستخدام:

إخلطي 1/2 كوب من الخل الأسود مع كوبين من الماء الدافئ، ثم ضعيه بعد غسل الشعر بالشامبو.

اتركيه لمدة نصف ساعة على شعركِ.

اغسلي شعرك بالماء.

فوائد الخل للشعر

للخلّ فوائد جمّة للشعر

يحتوي الخلّ على فوائد عدّة للشعر، ومن أهمها:

زيادة لمعان الشعر.

الحفاظ على الزيوت الطبيعية في الشعر.

تفتيح لون الشعر، بخاصّة الأشقر منه.

المحافظة على صحة فروة الرأس.

منح الشعر النضارة واللمعان والحيوية.

الحدّ من تساقط الشعر.

القاء على قشرة الرأس.

تقشير وعلاج فروس الرأس؛ لاحتوائه على مضادات الالتهاب.

تعزيز الدورة الدموية في فروة الرأس.

تعطير الشعر.

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