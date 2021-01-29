فساتين ناعمة لمختلف المناسبات من أميرة محمد

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 29 يناير 2021 10:45 مساءً - تعتمد الممثلة البحرينية أميرة محمد على الفساتين المختلفة في مظهرها اليومي وفي المناسبات، لذا تُعد مصدرَ إلهام مثاليًّا للفتيات بمختلف أعمارهن عند اختيار الفساتين، واليوم نرصد لكُنَّ من أبرز إطلالاتها عدة تصاميم لفساتين مميزة، فتألقن على غرارها.



فساتين اللون الأسود من أميرة محمد

فستان كاجوال باللون الأسود



لا بد من وجود أكثر من فستان باللون الأسود لكل النساء؛ حيث تتميز الفساتين السوداء بتصميماتها الكلاسيكية التي لا تخرج عن خطوط الموضة مهما اختلفت الأعوام، ومن أبرز فساتين أميرة محمد باللون الأسود اخترنا لكِ فستانًا يوميًّا مصممًا بعدة طبقات، وبأكمام منفوخة مزينة برسومات مختلفة باللون الأحمر والأصفر والأزرق لمظهر ناعم ومناسب لكل النساء.

فستان أسود ناعم من أميرة محمد

وفي مظهر مناسب للحفلات البسيطة تأنقت بفستان أسود مصمم بطبقات مزينة بقماش زهري في الأطراف مع حذاء بكعب زهري.

فستان سهرة باللون الأسود

واختارت في إطلالة مناسبة للسهرة فستانًا أسود مزينًا بقماش شفاف مطرز بالأسود في الجزء العلوي وأكمام، ومزين بحزام محدِّد للخصر، إلى جانب قماش الشيفون في الأسفل.

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فساتين مميزة للمناسبات من أميرة محمد

أميرة محمد بفستان جذاب للسهرة



إيجاد فستان مثالي للمناسبات لم يَعُدْ أمرًا سهلًا لاختلاف كل فتاة عن الأخرى فيما يناسبها، لذا نرصد لكِ -عزيزتي- عدة تصميمات بسيطة وأنيقة من أميرة محمد لتعتمدي عليها؛ حيث نسقت فستانًا أحمر مصممًا بعدة طبقات من قماش الساتان المزين بحزام للخصر وفتحة جانبية في الأسفل، مع حذاء بالون البيج بكعب ناعم.

أميرة محمد بفستان سهرة أنثوي

وفي إطلالة أكثر حشمة ارتدَتْ فستانًا زهريًّا طويلًا مصممًا بتداخلات قماش الدانتيل بشكل مميز مع أكمام من الدانتيل الزهري.

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فستان سهرة من أميرة محمد

وفي إطلالة شبابية ظهرت بفستان بدرجة الأخضر المائل للأزرق والمصمم بقماش الدانتيل في الجزء العلوي وفي الأسفل لمظهر مميز بعدة طبقات.

فستان ناعم للسهرة

كما أطلت بفستان محتشم من الساتان الأزرق المصمم بحزام محدِّد للخصر، وزينته بحذاء بكعب بدرجة فاتحة من الأزرق.

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أميرة محمد بفساتين مورّدة للشابات

أميرة محمد بفستان كاجوال مورد



صيحة الفساتين المورّدة من الصيحات الرائجة في خطوط الموضة بشكل كبير، وعن أميرة محمد فقد فضلت تطبيق هذه الصيحة بفساتين صفراء عصرية؛ حيث صُمِّمَ الأول بأسلوب الكاجوال المزين بعدة طبقات مزينة بالزهور الزرقاء، وأكملته بحذاء أزرق بكعب.

فستان مورد من أميرة محمد

وتميَّز الآخر بقَصَّته الضيقة بطول الماكسي المزين بقماش الشيفون الشفاف في الأكمام والمزين بزهور زهرية.

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