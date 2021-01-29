حقائب يد نسائية ملونة موضة ربيع 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 29 يناير 2021 10:45 مساءً - هذا العام تنافس المصممون على إدراج تشكيلة مميزة من الحقائب التي سيطرت عليها النغمات الصارخة والنيون وذلك ضمن مجموعات الأزياء الجاهزة لـ ربيع 2021.

شاهدي مجموعة من موديلات حقائب يد نسائية ملونة لتواكبي موضة الربيع؟



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حقائب كتف ملونة موضة ربيع 2021

FENDI



تميزت حقائب الكتف لربيع 2021 بالتصميم الهندسي والحجم العملي رغم صغر حجم الكثير من التصاميم، قدمت ماركة تودز Tod’s حقيبة فوشيا مزوده بحزام متوسط الطول وقفل فضي على شكل الحرف الأيقوني للماركة، فيما قدمت ماركة فندي Fendi حقيبة صفراء مزوده باكسسوارات على شكل حقائب ميكرو متدليه من الجانبين.



حقائب يد بألوان زاهية موضة 2021

PRADA



تنوعت أشكال وألوان الحقائب الـ Tote التي كشف عنها المصممون ضمن مجموعات 2021 وسيطرت درجات البرتقالي والسيمون الفاتح حيث تألقت عارضات برادا Prada و سلفاتوري فيراغامو Salvatore Ferragamo بقطع فخمة يناسب شكلها الهندسي اللوكات الرسمية، أحببنا أيضًا حقائب الـ Shopper بدرجات الأخضر الليموني من توقيع تودز Tod’s وفالنتينو Valentino ونرشحها لإطلالات الرحلات والعطلات.



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حقائب باوتش صيفية ملونة آخر موضة

MIU MIU



استحوذت حقائب الباوتش على إهتمام المصممون وكانت نجمة العام الماضي وها هى تثبت حضورها من جديد، كشفت ماركة ميو ميو Miu Miu عن تصميم أصفر مبطن مزود بقفل ذهبي وتألقت عارضة بوتيغا فينيتا Bottega Veneta بحقيبة كورشيه باللون الأخضر الليموني تناسب لوكات النهار والشاطئ.







حقائب كلاتش ملونة موضة الموسم

VERSACE



تبقى الحقائب الكلاتش الملونة الاكسسوار الفخم الذي يزين اطلالاتنا النهارية في الربيع، استعيني بالحجم العملي الذي قدمته ماركة لويس فيتون Louis Vuitton حيث ظهرت إحدى العارضات بحقيبة خضراء مستطيلة الشكل تتسع لأغراض كثيرة وبتصميم أصغر تألقت عارضة ماركة فيرساتشي Versace.

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