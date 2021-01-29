كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 29 يناير 2021 10:45 مساءً - تتميز مدونة الموضة المصرية علا عبد الحميد بأناقتها وقدرتها على تنسيق مختلف الإطلالات اليومية بشكل رائع، خاصة تلك التي تعتمد على ارتداء التنورة أو الفساتين، حيث تحرص دائماً على تنسيقها بشكل مختلف ومميز سواء في الإطلالات النهارية الكاجوال، أو الإطلالات المسائية.

وفي هذا الألبوم، تقدم لكِ "الخليج 365.نت" مجموعة إطلالات شتوية أنيقة من وحي علا عبد الحميد، لتستوحي من بينها إطلالتك الشتوية:



تنسيق بلوفر قصير مع تنورة وقميص

علا عبد الحميد بتنورة مع بلوفر

في إطلالة شتوية نهارية، نسقت علا عبد الحميد البلوفر القصير باللون الأوف وايت، مع تنورة باللون الجملي ذات تصميم A line، وقميص باللون الأبيض.

واعتمدت علا عبد الحميد مع هذه الإطلالة، حذاء بوت ذا رقبة قصيرة وأربطة أمامية باللون الأوف وايت، مع إيشارب بنفس اللون، وحقيبة يد كبيرة الحجم تجمع بين الألوان البيج والجملي والأوف وايت.

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تنسيق البليزر الجلد مع التنورة

علا عبد الحميد ببليزر جلد وتنورة ماكسي



يُعد الجلد من الأقمشة الأساسية خلال فصل الشتاء، إذ لا يُمكن الاستغناء عنه في أيام الطقس البارد، نظراً لما يمنحه لإطلالتكِ من أناقة، إضافة إلى قدرته على تدفئتك وحمايتكِ من الأمطار.

وفي إطلالة أنيقة بالجلد، اعتمدت علا عبد الحميد بليزرْ قصيراً من الجلد الأسود، مُصمماً بأكتاف منفوخة وحزام على الخصر، مع فتحة صدر على شكل حرف V، ونسقت معه قميص كاروهات يجمع بين اللونين الأسود والأخضر الجنزاري، إضافة إلى تنورة ماكسي باللون الأخضر "الجنزاري".

واعتمدت علا عبد الحميد مع هذه الإطلالة، حذاء بوت من الشامواه الأسود، مع إيشارب وحقيبة كتف باللون البيج الباستيل.

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تنسيق التنورة البليسيه

علا عبد الحميد بتنورة بليسيه مع بلوفر وسكارف



تميل الكثير من الفتيات إلى اعتماد التنورة البليسيه باختلاف ألوانها والأقمشة المُستخدمة في تصميمها، سواء خلال فصلي الشتاء أو الصيف، نظراً لما تتمتع به من أناقة ونعومة، وملاءتمها لمختلف الإطلالات.

وفي إطلالة شتوية أنيقة بالتنورة البليسيه، نسقت علا عبد الحميد التنورة البليسيه البيضاء، مع بلوفر أسود وكارديجان طويل يجمع بين اللون الرمادي، والخطوط العريضة باللونين الأسود والأبيض على الكتفين والصدر فقط.

واعتمدت علا عبد الحميد مع هذه الإطلالة، حذاء بوت ذا رقبة قصيرة من الجلد الأسود، وسكارف أسود طويلاً، إضافة إلى إيشارب بنفس اللون، وحقيبة يد كبيرة مُصممة من الجلد باللون الجملي، مع حزام عريض من الجلد الأسود.

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تنسيق المعطف الطويل

علا عبد الحميد بمعطف أحمر مع فستان



لا غنى عن المعطف خلال فصل الشتاء، باختلاف تصميماته وألوانه، وفي إطلالة أنيقة بالمعطف الطويل، نسقته علا عبد الحميد باللون الأحمر، الذي يدخل في تصميمه الجلد الأسود على الحواف وفي تصميم الجيوب، مع فستان أسود طويل، وحزام أسود من الجلد على الخصر.

واعتمدت علا عبد الحميد مع هذه الإطلالة، حقيبة يد باللون البيج، وحذاء بوت ذا رقبة قصيرة وأربطة أمامية باللون الأوف وايت، إضافة إلى إيشارب يجمع بين اللونين الأبيض والأسود.

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