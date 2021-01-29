عبايات ملونة للشابات بأسلوب البلوجر حليمة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 29 يناير 2021 10:45 مساءً - تنشر البلوجر الإماراتية حليمة العديدَ من الصور لإطلالاتها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، والتي تعتمد فيها على العبايات الخليجية بشكل كبير، ولا سيما الملونة؛ حيث تناسب الشابات في مختلف أعمارهن، لذا نرصد لكُنَّ أبرز تصميماتها لمظهر أنثوي مميز.



تنسيق العبايات المفتوحة بأسلوب حليمة

عباية مفتوحة بألوان حيادية



تُعَدُّ موضة العباية المفتوحة محبوبة لدى المحجبات، فهي قطع سهلة الارتداء ومميزة، ولأنها غَزَتْ عالم الموضة بشكل كبير، فقد جمعنا لكُنَّ عدة تنسيقات بأسلوب البلوجر حليمة؛ حيث تأنقت بعباية بيضاء ناعمة مع فستان بني وحجاب باللون البيج لخيار مميز بأسلوب حيادي.

البلوجر حليمة بالعباية المفتوحة

وفي إطلالة أخرى ظهرت بعباية بنية مصممة بأكمام عصرية مع فستان أبيض ناعم، وأكملت مظهرها بإكسسوارات الألوان الحيادية.

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تنسيق العباية المفتوحة من البلوجر حليمة

وفي إطلالة ثالثة ظهرت بعباية زرقاء منسدلة مع حجاب وفستان باللون الأبيض، وأكملت مظهرها بحذاء شفاف لمظهر مميز.

تنسيق العباية المفتوحة بلمسة شبابية من البلوجر حليمة

وفي الإطلالة الرابعة ارتدَتْ عباية عصرية مصممة بدرجات اللونين الأزرق والأبيض مع فستان وحجاب باللون الأبيض، وأكملت مظهرها بحقيبة سوداء لخيار أنيق.

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عبايات بطبقات ناعمة من البلوجر حليمة

البلوجر حليمة بعباية متعددة الطبقات



برزت صيحة العبايات المصممة بعدة طبقات بشكل كبير في عالم العبايات، لذا اعتمدتها البلوجر حليمة بأسلوب ناعم، وذلك بتألقها بعباية مصممة بثلاث طبقات بالبني والبنفسجي الداكن مع فستان أبيض، وأكملت ملحقات الإطلالة بالأسود لمظهر بسيط مناسب لذوات الجسم الممتلئ.

عباية ناعمة بطبقات متعددة من البلوجر حليمة

وفي مظهر أكثر أنوثة تزينت بعباية زهرية مصممة بطبقات صغيرة وأنيقة في أطراف الأكمام ومن الأسفل، وأكملت مظهرها بفستان وحقيبة يكسوهما اللون الأسود.

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صيحة الطبقات المتعددة بالعباية من البلوجر حليمة

وفي خيار عصري نسقت عباية بنفسجية مصممة بعدة طبقات ومزينة بتطريز ناعم للفصوص الفضية مع فستان بنفسجي بليسيه، وأكملت مظهرها بحذاء شفاف ذي كعب عريض وحقيبة سوداء لمظهر مميز.

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عبايات شبابية لإطلالات الصباح

البلوجر حليمة



اعتمدت البلوجر حليمة على ارتداء العبايات الصباحية بالألوان الفاتحة والتصميمات الناعمة بعدة طرق، ومن أبرز إطلالاتها اختارت عباية بنية فضفاضة مطرزة في المنتصف بنقوش ذهبية ناعمة مع فستان أبيض، وأكملت مظهرها بإكسسوارات اللون الأسود.

عباية بألوان حيادية

فيما تجملت بعباية بيضاء مصممة بخطوط سوداء في الجزء العلوي مع إكسسوارات اللونين الأسود والأبيض، وفي مظهر عصري ارتدَتْ عباية بليسيه باللون الأصفر الكموني مع فستان وحجاب بدرجة فاتحة من الأصفر لمظهر بسيط وأنيق.

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عباية مريحة بأسلوب مميز من حليمة





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