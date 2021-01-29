خبيرة أبراج توضح الأسوأ في الرجال: «العقرب» شهواني وشكاك ..و«العذراء» كذاب

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

يمتاز علم الفلك والأبراج بتوسع مجالاته، على الرغم من تعامل البعض معه بكونه أمر للتسلية فقط، إلا أن الكثير قد يفضل قراءته ومعرفة التفاصيل عن شخصيات الأبراج ومتابعتها بين الحين والآخر، حتى أن البعض يصل بهم الحال لاختيار الزوج أو الزوجة حسب البرج المناسب لأبراجهم وفقًا لتاريخ ميلادهم.

كما أن الفتيات يبحثن دومًا عن مميزات وعيوب الرجال من صفات أبراجهم، وخاصة العيوب التي تشكل جزء كبيرًا من تفكيرهن.

اسوأ أبراج الرجال

وفي هذا السياق، تحدثت عبير فؤاد خبيرة الأبراج، مؤكدة أن هناك ثلاث أبراج يعدوا الأسوأ في الرجال بسبب شخصياتهم المليئة بالعيوب التي لايمكن لأي فتاة التعامل أو التطبيع معها بسهولة.

وسردت خبيرة الأبراج لـ «هن» أسوأ الأبراج في الرجال على النحو التالي:

العقرب

أكدت «فؤاد» أن رجل العقرب لديه عيوب جسيمة، على رأسها إنه رجل شهواني، لا يفكر سوى في العلاقة أكثر من الحُب: «العلاقة اللي فيها تجاوز هي اللي بيعبر فيها عن حبه، وساعات بيعتبرها شيء جانبي وبيمارسها بدون علاقة بالحب أساسًا، وبيفهم الطرف التاني في أغلب الأحوال».

وتابعت: «هو رجل شكاك وخواف، عاوز يحط اللي معاه تحت الميكرسكوب، ويتحكم فيها لكن هي متعرفش عنه حاجة إلا اللي عاوز يقولها».

مستطردة: «لما هيتجوز هيحطها تحت اختبارات كبيرة أهمها متكونش كدابة ولا لئيمة، لكن ممكن يعرف غيرها بعد الجواز».

وأضافت خبيرة الأبراج، أن رجال برج العقرب يتصفون بالجدعنة والشهامة مع الجنس الآخر: «حتى لو هو سبب أزمتك هتلاقيه واقف جنبك وعاوز يساعدك».

السرطان

وعن ثاني اسوأ أبراج الرجال، أكدت عبير فؤاد أنها من نصيب أصحاب برج السرطان: «غامض وكذاب، وضعيف جدا قدام الجنس الآخر، يحب يدخل في العلاقات المستحيلة اللي تكون فيها الطرف التاني ملك لحد تاني غيره».

العذراء

وأشارت خبيرة الأبراج، إلى أن أصحاب برج العذراء من الشخصيات السيئة في الرجال: «كذاب ومش بيفضل الجواز ولا القيود، ولازم يختار واحدة متقيدوش، مش ملتزم بأي التزمات بارع في انه يسحب ايده من أي علاقة».

متابعة: «عاوز ينجذب للست القوية لكن عشان يكسر مناخيرها، غير إنه بارد جدًا».

ونوّهت عبير فؤاد إلى أصحاب برج الحمل، مؤكدة أنهم الأقل سوءً، لكنه الأكثر عنفًا بين الرجال.