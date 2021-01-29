التحريات برأتها.. صديق زوج «طبيبة المحلة»: تعرف عليها في مطعم ومتجوز غيرها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قلبت تحريات الشرطة، موازين قضية طبيبة المحلة، التي اتهمها زوجها بالزنا، زاعمًا وجود 40 فيديو إباحي لها مع رجال آخرين وطالب بإجراء تحاليل البصمة الوراثية لطفله مشككا في نسبه، الأمر الذي أنهته التحريات مؤكدة براءة الزوجة، وتلفيق الزوج لتلك الادعاءات لها من أجل تشويه صورتها ومنعها من حقوقها.

3 أعوام عاشتهما طبيبة المحلة، مع زوجها المقاول، كانت الخلافات عنوانها الدائم، والتي انتهت بقضية «تسليم المنقولات الزوجية» ضد الزوج، وبالفعل حصلت فيها الطبيبة على حكم، قبل أن يقوم الأخير بتشويه صورتها بهذه الطريقة.

صديق الزوج يكشف تفاصيل علاقة الثنائي: كانت الزوجة الثانية

وتحدث «أ. الـ» تاجر سيارات، صديق الزوج، وجار الثنائي منذ انتقالهما للمحلة، عن تفاصيل علاقتهما، قائلًا: «الجوازة دي جت بالصدفة، اتعرفوا على بعض في مطعم، وهي مشت الموضوع رسمي جدًا لحد الجواز، وانتقلت معاه من المنصورة للمحلة».

وتابع صديق الزوج، خلال حديثه لـ«هن»: «الطبيبة كان تعاملها طبيعي مع كل أصدقائنا، ومحدش شاف منها حاجة وحشة، أهلها ناس بسيطة وطيبين جدًا، ليها أخ أصغر منها ووالدها موظف بسيط».

وأضاف: «الفترة الأخيرة كان في خلافات بينهم كبيرة وصلت للقضايا، ومشكلة منقولات، كان سببها شغلها ومواعيده وسفرها لأهلها كل شوية بحسب رواية الزوج، ده غير الخلافات بسبب زوجته الأولى»، مؤكدًا: «الطبيبة هي الزوجة الثانيةأ والأولى لسه على ذمته».

زوج يتهم زوجته بالزنا

وتعود تفاصيل الواقعة، إلى تلقي قسم شرطة ثاني المحلة، البلاغ رقم 467 لسنة 2021، من زوج يتهم زوجته، بالزنا مع رجال آخرين، وزعم الزوج امتلاكه لفلاشة بها 40 مقطع فيديو إباحي لزوجته، قبل أن تؤكد التحريات أنه فيديو واحد فقط، ولم يظهر معها أي شخص.