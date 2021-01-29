بعد رحيله.. نجمات الفن ينعون مصفف الشعر محمد الصغير

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كان خبر رحيله صدمة في الوسط الفني بعد وفاته بفيروس كورونا، حيث حرص عدد كبير من نجوم الفن على توجيه رسائل النعي لعائلة مصفف الشعر محمد الصغير، مُعبرين عن مدى امتنانهم لرجل دومًا ما عرف بنجاحاته في مجاله.

وكانت منذ عدة أسابيع طالبت الإعلامية مها الصغير، زوجة الفنان أحمد السقا، بالدعاء لوالدها محمد الصغير الذى يعاني من تدهور حالته الصحية إثر إصابته بفيروس كورونا.

وفي ذات السياق نرصد في التقرير التالي كيف وصفت الفنانات مصفف الشعر محمد الصغير؟

نشوى مصطفى

قدمت الفنانة نشوى مصطفى واجب العزاء عبر صفحتها على «فيسبوك» بعد وفاة محمد الصغير قائلة: «ألف رحمة ونور.. محمد الصغير مع السلامة ربنا يسعدك في الجنة بإذن الله».

هيدي كرم

ونعت الفنانة هيدي كرم وفاة مصفف الشعر محمد الصغير، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «ربنا يرحمك.. مثال للمحبة والكرم والإيجابية والأدب والذوق والأخلاق، وأهم وأعظم شيء انت كنت مثال حي للتواضع.. سبقت عصرك بذكائك واجتهادك فعلمت أجيال معنى الجمال والشياكة.. تستاهل كل الحب وكل الحزن».

لقاء الخميسي

وودعت الفنانة لقاء الخميسي محمد الصغير، حيث كتبت عبر حسابها على «إنستجرام»: «رجل مش عادي.. رجل مُحب للآخرين.. رجل معطاء.. رجل سخي وعطوف.. رجل خلوق.. رجل رقيق القلب.. رجل قوى.. رجل مثابر.. رجل مصري ناجح وأصيل بكل معاني الكلمات والحروف، أثرت علينا بحِبك وعطاءك وصدقك.. بنحبك لآخر المدى حِب لاتستطيع الكلمات وصفه».

وتابعت: «هتوحشنا جداً إلى لقاءٍ قريب في عالمٍ أفضل، اللهم أغفر له وارحمه، واعف عنه وعافه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بماء وثلج وبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره».

ويعد الراحل محمد الصغير أشهر مصفف شعر، كانت بداية مشواره عام 1960، وهو في الثانية عشر من عمره.

تخصص في تصفيف الشعر عبر الدراسة بإحدى أشهر الأكاديميات في باريس.