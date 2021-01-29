صورة نادرة تجمع هنادي مهنا بوالدتها.. ومتابعون: «فولة واتقسمت نصين»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

صورة نادرة تجمع الفنانة هنادي مهنا بوالدتها الفرنسية، شاركتها الفنانة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، خلال الاحتفال بعيد ميلاد والدتها، مشاركة لقطة مصورة بالأبيض والأسود.

رسالة هنادي مهنا لوالدتها في عيد ميلادها

وظهرت هنادي بنظارة طبية وشعر منسدل يحمل بعض التموجات مع أزياء بأكمام متوسطة الطول، خلال تقبيلها لوالدتها التي أطلت بشعر قصير انسيابي وأزياء بيضاء، معلقة باللغة الإنجليزية: «عيد سعيد لأحلى أم في العالم».

وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، بآلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، من بينها: «فولة وأتقسمت نصين»، و«مامتك نسخة منك»، و«شكلك زي القمر وأنتي صغيرة».

من هي هنادي مهنا؟

هنادي مهنا ابنة الموسيقار هاني مهني، من زوجته الفرنسية، وتتجاوز الـ24 ربيعًا، وعاشت جزء من حياتها في فرنسا، فضلا عن دراستها هندسة الصوت وإدارة الأعمال في مدريد، وشاركت في العديد من الأعمال الدرامية منها حكايتي، زلزال، بركة، و الجزء الثاني من أفراح إبليس، خيانة عهد، والفتوة.

عملت بمجال الإعلانات خلال طفولتها، وقدمت مهرجان الإسكندرية الدولي للغناء في 2014، كما قدمت أولى أغنياتها المنفردة «أول كلام»، التي أهدتها إلى زوجها في حفل الزفاف، فضلا عن مشاركتها في غناء «القرد بيتكلم» منذ سنوات.

قررت هنادي العمل في أكثر من مهنة قبل دخولها الوسط الفني، بينها مدرّسة في حضانة، فضلا عن بيعها بعض المنتجات على الشاطئ للمصيفين منها «مراوح اليد»، حسب حديث والدها عنها ببرنامج «معكم» مع الإعلامية منى الشاذلي.