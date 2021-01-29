«مروان» يعود إلى الحياة بعد إعلان وفاته.. والدته: «بقى جنين»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تسبب فقدانها طفلها الأول بعد ولادته بفترة قصيرة مأساة عاشت فيها حتى يعوضها الله بنجلها الثاني «مروان»، ولكن أتت الرياح بما لا تشتهي السفن، إذ ظهرت معاناة أخرى بعد تعرضه لحادث سير اعتقد الأطباء بعدها وفاته، إلى أن عاد للحياة من جديد.

دعاء مستمر وأمنيات من الله أن يعيد طفلها صاحب الـ 7 سنوات إلى أحضانها حتى استجاب الله لدعوات بسنت كرم والدة الطفل مروان، عقب تعرضهما حادث سير على طريق مصر الإسماعيلية.

منذ اللحظات الأولى لدخول الطفل مروان المستشفى اعتقد الأطباء وفاته، حتى يزداد صراخ الأم حزنا على طفلها الثاني، ولكن كان للقدر رأي آخر بعد دخول «مروان»، عربة الإسعاف، حتى تكتشف والدته أنه يلفظ أنفاسه من جديد: «مصدقتش عيني لما لقيت بطنه بتتحرك».

30 يومًا مروا على دخوله العناية المركزة، لم تذق فيهم النوم بسبب دعائها لنجلها بإنقاذه من الموت: «مكنش في دقيقة بتعدي غير وأنا بدعي أنه يخف ويقوم بالسلامة ويرجع لحضني تانى وبعد ثلاثين يوم في العناية فتح عينه».

منذ اللحظات الأولى لعودته إلى الحياة فقد الطفل مروان القدرة على الإبصار والسمع والكلام: «رجع لوضع الجنين تاني وأسنانه كلها اتكسرت مش عارف يتكلم ولا شايف ولا سامع».

ابتلاء صعب تعيش فيه والدته: «في ناس ممكن كانت تقولى الموت أرحمله لكن وهو في حضني وحاسس بيا أهم من أي حاجة أول ما شوفه كده اتوجعت ودعيت من ربنا يريحه بسبب صريخه الشديد، لكن لما بدأ يحس بلمسة ايدي وحناني عليه حمد ربنا أنه رجعلي تاني».

بسنت: بتعامل مع مروان أنه لسه مولود

كان «مروان» من أذكى الأطفال كما وصفته والدته في المدرسة، ولكنه الآن عاد مجددًا لوضع الجنين: «من طفولته كان سابق سنه وكان متميز جدًا أنا دلوقتى بتعامل معاه أنه لسه مولود، بدأت أغذيه بالحقن عن طريق الأكل المهروس لأنه فقد 8 أسنان، بالنسبة للأطباء هو كان حالة منتهية».