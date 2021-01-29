بعد توفر لقاحات الحماية من كورونا.. متى يمكن للأطفال الحصول على التطعيم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

خطوة كبيرة اتخذتها بلدان العالم نحو وقف جائحة كورونا، مع توفير اللقاحات اللازمة للحماية من الفيروس الفتاك، اللقاحات الأولى التي تم إصدارها مصرح بها للاستخدام في حالات الطوارئ للبالغين والمراهقين الذين لا تقل أعمارهم عن 16 عامًا، حيث تعتبر المجموعات المعرضة للخطر مثل كبار السن والعاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية في المرتبة الأولى لاستقبالهم ، ومن المحتمل أن يتم الوصول إلى البالغين والمراهقين الآخرين في وقت لاحق في عام 2021، وفقا لما نشره موقع healthychildren.

ولا تزال جائحة كورونا تلحق خسائر بصحة الأطفال خاصة مع ظهور طفرات جديدة له، يبدو أنها أكثر خطورة على الأطفال، ما أثار جدلًا حول ضرورة توفير لقاحًا لهم حتى يمكن حمايتهم من هذا الفيروس والسيطرة على الوباء.

أكد جيمس دي كامبل- دكتوراه في الطب ماجستير FAAP ، أنه قبل أن تصبح لقاحات كورونا متاحة للمراهقين والأطفال الأصغر سنًا، يجب إكمال التجارب السريرية، للتأكد من أنها آمنة وفعالة لهذه الفئات العمرية، مشيرًا إلى أن الأطفال ليسوا صغار البالغين لا يمكننا أن نفترض أن اللقاح سيكون له نفس التأثير على الطفل كما هو الحال بالنسبة لشخص أكبر سنًا.

وأضاف كامبل، أن توقيت توافر اللقاح سيعتمد على نتائج تجارب اللقاح في المراهقين والأطفال المخطط لها أو الجارية الآن، ولكن استنادًا إلى الوتيرة الحالية للبحث قد يكون من الممكن الحصول على لقاح لبعض الفئات العمرية على الأقل من الأطفال والمراهقين قبل بدء العام الدراسي 2021-22.

وتابع بأنه بمجرد إثبات أن اللقاح آمن وفعال عند الأطفال، ستوصي السلطات الصحية، بما في ذلك مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها و AAP ، بموعد وكيفية تلقي الأطفال للقاح.