منها زيادة الوزن.. 5 آثار جانبية عند تناول التونة المعلبة باستمرار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

التونة المعلبة من الأطعمة التي يحبها الكثيرون، ورغم كونها غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية والبروتينات المهمة، إلا أن الإفراط في تناولها يسبب العديد من المشاكل الصحية وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من الزئبق والأملاح، وهي كالتالي:

- التسمم الزئبقي:

تحتوي التونة المعلبة على كمية أكبر من الزئبق، ويمكن أن تسبب تسممًا إذا تم تناولها باستمرار، فضلا عن ضعف نمو الجهاز العصبي للجنين وتكون ضارة أيضًا للأطفال الصغار، وقد تسبب الشعور بالتنميل، وفق ما أورد موقع "healthyeating ".

- ارتفاع ضغط الدم:

نظرا لأنها تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم، واحتوائها على نسبة أملاح عالية تؤدي لاحتباس الماء في الجسم، فضلا عن احتوائها على مواد حافظة، لذلك توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي، بألا يتم الإسراف في تناولها.

- زيادة الوزن:

إذا كنت تحاول إنقاص وزنك، يفضل تجنب تناول التونة المعلبة وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من الزيوت الدهنية والسعرات الحرارية.

- الإصابة بالنوبات القلبية:

لحم التونة غني بالمعادن الثقيلة التي تهاجم عضلة القلب، وفقًا لدراسة حديثة نُشرت في مجلة جمعية القلب الأمريكية، فإن الأشخاص الذين يتناولون التونة المعلبة كثيرا، يزداد لديهم خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 60% وخطر الوفاة بنوبة قلبية بنسبة 70%.

- الانتفاخ:

يعد أحد المكونات الموجودة في جميع أنواع التونة المعلبة هو الصوديوم، لذا يؤدي تناولها بكميات كبيرة إلى الانتفاخ، وتحتوي علبة التونة إذا كانت معبأة بالزيت أو الماء، على حوالي نسبة كبيرة من الصوديوم التي تتناولها يوميًا.