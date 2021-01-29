معلومات عن ابنة محمد الصغير بعد وفاته بكورونا: السقا خطبها في الـ5 فجرا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لم تفوت يوما دون مطالبة الجميع بالدعاء له عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، منذ تدهور حالته الصحية إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرحل مصفف شعر المشاهير محمد الصغير، عن عالمنا، وسط حزن الوسط الفني على وفاته، وانهيار ابنته مها الصغير، في جنازته.

من هي ابنة محمد الصغير؟

يرصد «هن» أبرز المعلومات عن ابنة محمد الصغير:

- عاشت مها الصغير، قصة حب مع الفنان أحمد السقا، بعد علاقة صداقة قوية جمعتها بسبب وجود هوايات مشتركة بينهما، كركوب الخيل.

- تقدم أحمد السقا، لخطبة مها الصغير، من والدتها في الـ5 فجرا، عقب الانتهاء من تقديمه مسرحية «ألا باندا»، إلا أن والدها وافق على الفور، ليتزوجا في 1999، في حفل زفاف حاشد، شهد حضور العديد من الفنانين، من بينهم: محمد هنيدي وهاني رمزي والراقصة دينا وشريف منير ومصطفى قمر.

- أنجبت من أحمد السقا، ثلاثة أبناء، وهم: «ياسين» و«حمزة» و«نادية».

- خلال مرحلة طفولة أبنائها، قررت مها الصغير، التفرغ لتربيتهم، إلا أنها عادت للعمل في مجال دراستها «الإعلام» عقب تجاوز الأبناء تلك المرحلة العمرية، وفقًا لتصريحاتها مع الإعلامية منى الشاذلي، في برنامج «معكم» على «سي بي سي».

- خلال طفولة ابنها الأكبر «ياسين»، ارتدت «مها» الحجاب، وظهرت به في العديد من المناسبات بصحبة زوجها، إلا أنها تخلت عنه، وعادت للظهور بأكثر من «لوك شعر».

- تشارك في تقديم «its show time»، عبر «سي بي سي»، وهو برنامج فني تشارك في تقديمه مع الإعلاميتين دينا حويدق وشرين عرفة.

- تداولت العديد من الصحف شائعة انفصالها عن أحمد السقا، في 2017، إلا أن ابنهما الأكبر «ياسين»، نفى ذلك الأمر من خلال نشره صورة تجمعه بوالديه عبر إنستجرام.

- يتخطى عدد متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، حاجز الـ100 ألف شخص، وتتفاعل عليه باستمرار، مشاركةً متابعيها بصور ومقاطع فيديو لها من خلاله.

- شاركت في تقديم حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، في دورته الماضية.