بعدما برأتها التحريات.. زوج «طبيبة المحلة» يواجه 4 اتهامات عقوبتها الحبس والغرامة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مفاجأة كشفت عنها تحريات مباحث قسم المحلة، بعدما أثبتت براءة طبيبة المحلة، التي اتهمها الزوج بالخيانة وشكك في نسب طفلهما، زاعمًا بوجود «فلاشة»، تحتوي على قرابة 40 فيديو إباحي لها مع رجال آخرين، لكن راوية الزوج كذبتها أدلة المباحث الجنائية، التي قادت لتبرئة الزوجة، بعدما أطلق البعض عليها «عنتيلة المحلة».

ومن جانبه، قال الدكتور مصطفى سعداوي أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة المنيا، إن الزوج في هذه الواقعة خان الأمانة التي سلمت إليه، وهي الزوجة، وارتكب فعلًا لا يرتقي لأخلاق المجتمع المصري.

وأوضح «سعداوي» في تصريحه لـ«هن»، أن الزوج ارتكب جريمة إزعاج السلطات العامة ويمكنها اتهامه بتهمة البلاغ الكاذب.

وتابع أستاذ القانون الجنائي، بأنه فيما يخص الزوجة فيمكن أن تقيم ضده 3 قضايا، أولها البلاغ الكاذب، ويمكن معاقبته بالمادة 305، التي تقضي بالغرامة المالية، والقضية الثانية هي السب والقذف والطعن في العائلات، والعقوبة تصل إلى الحبس عامين طبقًا للمادة 308.

أما القضية الثالثة وهي إذا قام بتصوير فيديو لها ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فتشكل هذه الواقعة جنحة، والعقوبة تتراوح بين 7 أشهر إلى 3 سنين، والغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، بحسب أستاذ القانون الجنائي.

وطالب «سعداوي» بضرورة تدخل المجلس القومي للمرأة في هذه القضية، حتى يتخذ موقفًا مساندة للسيدة التي تعرضت لهذه الاتهامات الكيدية.

زوج يتهم زوجته بالزنا

وتعود الواقعة إلى تلقي قسم شرطة ثاني المحلة، بلاغ رقم 467 لسنة 2021، من زوج ضد زوجته، وهي طبيبة بيطرية في الثلاثينات من عمرها، يتهمها بالزنا مع رجال آخرين، كما شكك في نسب طفله وطالب بإجراء تحليل DNA لإثبات نسب طفله له من عدمه.

وزعم الزوج في بلاغه أن الصدفة قادته لكشف خيانة زوجته، بعد أن أراد تسليم المنقولات الزوجية، ليعثر على «فلاشة» في المرتبة، ووجد عليها قرابة 40 فيديو إباحي لزوجته.