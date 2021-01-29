أسباب الإصابة بحصوات الكلى: منها الوزن الزائد

القاهرة - سمر حسين - صحة

أوضحت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين، أن حصوات الكلى، يمكن أن تهاجم الأطفال، وأوضحت الرابطة أن أسباب الإصابة بحصوات الكلى، تتمثل في العوامل الوراثية، واضطرابات الأيض، والتهابات الأمعاء المزمنة، والإصابة المتكررة بعدوى المسالك البولية.

ويمكن تشخيص الإصابة في مرحلة متأخرة نظرا لأن الاعراض تكون غير مميزة، حيث يعاني الأطفال من آلام بالبطن وغثيان وقيء، بينما يعاني الأطفال الأكبر سناً من آلام في الظهر أو الجانب.

ويمكن التحقق من الإصابة بحصوات الكلى من خلال اختبار بول والموجات فوق الصوتية.

أعراض الإصابة بحصوات الكلى

ومن أعراض الإصابة بحصوات الكلى، كما ذكرها موقع Mayo Clinic:

ألم قوي وحاد في الجنب والظهر وتحت الأضلاع.

ألم ينتشر إلى أسفل البطن.

ألم على هيئة موجات ويتغير في حدته.

ألم أو شعور بالحرقان أثناء التبول.

قد تشمل المؤشرات والأعراض الأخرى ما يلي:

بول باللون الوردي أو الأحمر أو البني.

بول غائم أو كريه الرائحة.

الحاجة المستمرة للتبول، أو التبول أكثر من المعتاد، أو التبول بكميات صغيرة.

الغثيان والقيء.

الحُمّى والقشعريرة في حالة وجود عَدوى.

أسباب الإصابة بحصوات الكلى

ومن أسباب الإصابة بحصوات الكلى:

الوراثة أو التاريخ المرضي

إذا كان الشخص في العائلة مصابا بحصوات الكلى، فيمكن أن يصاب بها شخص من العائلة.

الجفاف

عدم شرب كميات كبيرة من الماء يوميا يزيد احتمالية الإصابة بحصوات الكلى.

أنظمة غذائية غير صحية

اتباع نظام غذائي يحتوى على كميات كبيرة من السكر والملح يزيد احتمالية الإصابة بحصوات الكلى.

السمنة

تعمل السمنة المفرطة على ارتفاع كتلة الجسم وزيادة الوزن ويمكن أن تسبب حصوات الكلى.

علاج حصوات الكلى

الإكثار من شرب الماء.

الخضوع للجراحات لإزالة الحصوات.

يمكن اللجوء إلى الموجات التصادمية لتفتيت الحصوات.