الثلاجة ليست الحل دائما.. 8 طرق للحفاظ على طعامك طازجا لأسابيع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

هدر الطعام مشكلة رئيسية في مجتمعنا ويحدث ذلك بشكل أساسي لأن بعض الأشخاص يرمون طعامهم إما لأنهم لم يخزونها بشكل صحيح أو لأنهم لا يتبعون تواريخ انتهاء الصلاحية بدقة.

ولكن يمكن تخزين معظم الأطعمة والحفاظ عليها طازجة لفترة أطول، من خلال اتباع بعض الحيل والنصائح البسيطة، حسب ما جاء في موقع "برايت سايد".

1- رش عصير الليمون فوق قطع الموز:

تتحول شرائح الموز إلى اللون البني بعد دقائق فقط من تقطيعها، لذا فإن رش بعض عصير الليمون عليها يعد فكرة جيدة لجعلها تحافظ على لونها لفترة أطول، ولأن الليمون يمكن أن يكون قويًا جدًا، يمكنك تخفيفه ببعض الماء ورشه على الموز.

2- الحفاظ على المعجنات:

للحفاظ على المعجنات طازجة يمكنك تخزينها في حاوية ثم إضافة شريحة من الخبز معها، وسيساعد ذلك على الحفاظ عليها لأطول فترة ممكنة.

3- رش الخل على الجبن لتجنب العفن:

يقوم معظم الأشخاص بتخزين الجبن إما داخل أوعية أو لفها بغلاف بلاستيكي، والأخير ضار للغاية لأن الغلاف البلاستيكي يجذب الكثير من الرطوبة ما يسبب العفن، ولكن الأكثر فعالية هو إضافة بضع قطرات من الخل إلى الجبن لمنع العفن من النمو، ولكن يجب عدم الإفراط في استخدام الخل لأنه قد يفسد طعم الجبن.

4- دهن القرع الشتوي ببعض الزيت وتخزينه:

الخطوة الأولى هي غسل القرع جيدًا وتجفيفه بمنشفة، حفاظا عليه من العفن، ثم بعد ذلك، يمكنك إضافة بعض الزيت إلى قطعة قماش وفركها برفق على القرع.

5- استخدام أعشابك لصنع زبدة الأعشاب:

إذا كان لديك الكثير من الأعشاب في ثلاجتك على وشك أن تفسد، فيمكنك خلطها بسهولة مع بعض الزبدة وإنشاء زبدة أعشاب خاصة بك.

6- ضعي نبات الهليون في كوب من الماء:

مثل معظم الخضروات الطازجة، لا يتمتع الهليون بعمر افتراضي طويل في الثلاجة، حيث يمكن أن تجف جذوعه بشدة، والحل لهذه المشكلة هو الاحتفاظ به، في كوب من الماء خارج الثلاجة لبضعة أيام، وسيظل طازجا.

7- افركي أطراف الجبن ببعض الزبدة حتى لا تجف:

غالبًا ما يجف الجبن سريعًا في الثلاجة إذا لم يتم تخزينه بشكل صحيح، مع ظهور تشققات كبيرة ونهايات جافة بشكل كامل، وعن طريق إضافة بعض الزبدة على حواف قطعة الجبن، فإنك تمنحها الرطوبة التي تحتاجها لتبقى رطبة ولا تجف، وحتى لو جفت، لا يزال بإمكانك إصلاحها عن طريق فرك الزبدة على جميع الشقوق.

8- احفظي الزنجبيل في الفريزر:

الزنجبيل عنصر قد لا نحتاج إلى استخدامه يوميًا أو بكميات كبيرة، لهذا السبب سيسمح لنا التجميد بالحفاظ عليه طازجًا لمدة 2 إلى 9 أشهر، بالإضافة إلى أن ذلك يحافظ على جودته بشكل جيد.