كورونا اليوم: عقبة تطيل عمر الفيروس.. وسلالة جنوب أفريقيا تنتقل إلى أمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع منذ حوالي أكثر من عام على ظهوره، يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

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"عقبة مزعجة" قد تطيل عمر كورونا عاما آخر

نقلت مجلة "نيوزويك" عن خبراء في مجال الرعاية الصحية، قولهم إن "الطفرات التي ظهرت على فيروس كورونا منذ ظهوره أول مرة قبل نحو عام، قد تطيل عمر الفيروس عاما آخر".

ويقول العلماء إن الطفرات تبرر ارتفاع معدل الإصابات في الآونة الأخيرة بشكل كبير، وعدم اكتساب مناعة القطيع.

ويرى الخبراء أن هناك سيناريو آخر يشير إلى أنه من الممكن أن يكافح العالم فيروس كورونا حتى عام 2022، حيث تنطلق وجهة النظر هذه من الطفرات السريعة التي طرأت على الفيروس، الذي تحور إلى نسخ أسرع انتشارا وقد تكون أكثر خطورة، مما أثار مخاوف بشأن تقويض الجهود بشأن اللقاحات، بحسب "سكاي نيوز".

"نوفافاكس" تعلن أن لقاحها فعال بنسبة 89%

أعلنت شركة "نوفافاكس" الطبية الأمريكية، أن لقاحها المضاد لـ"كوفيد-19" أظهر فعالية بنسبة 89.3% خلال المرحلة الثالثة من التجارب السريرية.

وقال المدير التنفيذي للشركة ستانلي إرك: "يُمكن للقاح (إن في إكس-كوف2373) أن يلعب دوراً مهماً في حل أزمة الصحة العامة العالمية الحالية"، لكنّ النتائج أظهرت أنه أقل فعالية بكثير ضد نسخة كوفيد-19 المتحورة التي رصدت أول مرة في جنوب أفريقيا وتنتشر سريعا حول العالم"، وفقا لـ"سي إن إن".

سلالة كورونا "الجنوب أفريقية" تصل أمريكا

قال مسؤولو صحة إنه تم رصد أول إصابتين في الولايات المتحدة بسلالة شديدة العدوى من فيروس كورونا اكتشفت في جنوب أفريقيا.

وأضافوا أنه تبين أنها مقاومة نوعا ما للقاحات الحالية المضادة للمرض، وذلك في ولاية ساوث كارولاينا.

وقال خبراء صحة إن وصول ما يسمى سلالة جنوب أفريقيا يشكل تحديا جديدا لجهود احتواء الجائحة التي أودت بحياة ما لا يقل عن 430 ألف أمريكي في 11 شهرا، فيما تكافح السلطات لإطلاق أكبر حملة تطعيم في تاريخ البلاد.