محامي طبيبة المحلة: «جوزها اللي معاها في الفيديو.. وواخده عليه أحكام»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تحدث عصام مصطفى عامر، محامي «طبيبة المحلة»، التي اتهمها زوجها بالزنا، عن السبب وراء ادعاءات الزوج بهذه الاتهامات الكيدية وزعمه بوجود فيديوهات إباحية لزوجته مع رجال آخرين، مشيرًا في حديثه لـ«هن»، إلى أن الخلافات بين الزوجة وزوجها عمرها من عامين، حيث تعدى عليها بالضرب أكثر من مرة، وفي يوم طردها من المنزل في منتصف الليل، حتى حضرت أسرتها وأعادتها للمنزل.

وتابع محامي الزوجة في حديثه أنه منذ الخلاف الأخير، الذي وقع قبل عامين، تجلس الزوجة في منزل أسرتها، ورفعت قضايا ضد الزوج منها «تسليم المنقولات الزوجية»، وبالفعل حصلت على حكم التنفيذ.

وأكد «عصام» أن ادعاءات الزوج بهذه الاتهامات الكيدية، يرجع إلى حصول الزوجة على أحكام ضده، مما جعله يهددها واختلق الواقعة المزعومة، مؤكدًا أن الزوج قدم فيديو واحد في النيابة العامة وهو نفسه الموجود معها فيه: «هو جوزها اللي موجود في الفيديو معها.. والباقي صور عادية منها صورة كانت ساندة على كتف واحد، كان كاتب كتابه عليها.. والباقي صور عادية ليها في أماكن عامة».

وتابع المحامي أن الزوج حصل على هذه الصور من اللاب توب الخاص، بالزوجة، واصفًا شعورها: «هي منهارة جدًا من كلام السوشيال ميديا.. كله كذب وافترى عليها.. مكانتش متوقعة إنه ممكن يعمل كدة فيها أنه صورها وهم مع بعض ويحتفظ بالصور».

وأكد «عصام» أنه حتى الآن لم يتم استدعاؤهم من النيابة العامة وما زال التحقيق جاريًا في الواقعة: «بعد ما التحقيق يخلص.. هنرفع قضية سب وقذف وتشهير بيها..وهي مستعدة تواجهه في النيابة وهنثبت صحة كلامنا».