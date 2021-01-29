محطات الآلام في حياة أوبرا وينفري: ابنة خادمة وتعرضت للاغتصاب بطفولتها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تحتفل اليوم المذيعة المصنفة رقم 1 على العالم، أوبرا ويفري بعيد ميلادها الـ67، إذ ولد في 29 من يناير عام 1954، بأمريكا وظلت تقدم برنامجها «أوبرا وينفري شو»، على مدار 25 عاما، ما جعلها واحدة من أنجح المذيعات على مستوى العالم.

وكان يشاهد البرنامج في الفترة 8 سبتمبر 1986، حتى 9 سبتمتبر 2011، الملايين من جمهورها في أمريكا ومختلف دول العالم، لكن رغم النجاح الساحق الذي حققتنه أوبرا وينفري، إلا أن حياتها كانت مليئة بالمحطات المظلمة والإخفاقات، التي صنعت واحدة من الشخصيات الملهمة.

أوبرا وينفري ابنة خادمة

ولدت أوبرا وينفري، لأسرة فقيرة، إذ كان والدها يعمل حلاقا، بجانب بعض الأعمال البسيطة، وعملت والدتها كخادمة في البيوت، وانفصل والديها في طفولتها، فانتقلت للعيش في حي شعبي مع جدتها.

تعرضت أوبرا وينفري للاغتصاب في طفولتها

حينما بلغت أوبرا وينفري، عامها الـ14 تعرضت للاغتصاب من أحد أقاربها، وحملت منه، إلا أن الطفل لم يكتب له العيش، بحسب ما روت المذيعة الشهيرة من قبل عن حياتها.

أوبرا وينفري تحرم من الإنجاب

عقب حادث الاغتصاب ووفاة طفلها، حرمت أوبرا وينفري من نعمة إنجاب الأطفال، ولم يكتب لها الحمل بعد ذلك، وقد ارتبطت بعلاقة عاطفية طويلة الأمد، إلا أنها لم تتزوج.

إدمان أوبرا وينفري

في فترة من حياتها، ورغم أنها بدأت مشوارها الإذاعي باكرا، إلا أنها أدمنت المخدرات، وظلت مداومة على تناول الحبوب المخدّرة والمهلوسة، قبل أن يتطور الأمر لدرجة تعاطي الهيرويين والكوكايين.

تعرض أوبرا للتنمر

خلال دراستها الجامعية، تعرضت أوبرا وينفري، لكل أشكال التنمر والعنصرية، بسبب لون بشرتها الداكنة، والتي ترجع لأصولها الأفروأمريكية، ورغم ذلك تمكنت من الحصول على منحة دراسية، وأكملت تعليمها في تينيسي، بسبب كونها واحدة من أوائل الجامعة.