احذر.. وجود قرح على جلدك علامة تحذير على مرض خطير



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يُرسل داء السكري من النوع 2 إشارة واضحة إلى أن قدرة جسمك على إنتاج الأنسولين ومعالجته قد انحرفت.

الأنسولين، هرمون ينتجه البنكرياس بشكل طبيعي، يتحكم في مستويات السكر في الدم (النوع الرئيسي من السكر الذي تحصل عليه من تناول الطعام).

إذا كنت مصابًا بداء السكري من النوع 2، فإن البنكرياس لا ينتج كمية كافية من الأنسولين أو أن الخلايا لا تمتص الأنسولين الذي ينتجه، ما سيجعل مستويات السكر في الدم غير منضبطة.

لكن احذر القرحة السكرية هي علامة تحذير لارتفاع نسبة السكر في الدم، وفقا لصحيفة " express" البريطانية.

هذا ينذر بأخبار سيئة للجسم لأن مستويات السكر في الدم تصبح قاتلة إذا تجاوزت حد معين.

من العلامات الواضحة أن مستويات السكر في الدم خارج نطاق السيطرة هي تكوين قرح السكري.

القرحات السكرية هي جروح مفتوحة ناجمة عن ضعف الدورة الدموية وتلف الأعصاب.

كما توضح الجمعية الأمريكية للأمراض الجلدية (AAD)، فإن ارتفاع نسبة السكر في الدم لفترة طويلة يمكن أن يؤدي إلى ضعف الدورة الدموية وتلف الأعصاب.

قد تصاب بهذه المضاعفات إذا كنت تعاني من مرض السكري غير المتحكم فيه (أو الذي لا يتم التحكم فيه بشكل جيد) لفترة طويلة.

وتقول الجمعية الأمريكية للأمراض الجلدية: "إن ضعف الدورة الدموية وتلف الأعصاب يمكن أن يجعل من الصعب على جسمك التئام الجروح، والنتيجة تكون جروحًا مفتوحة، تُعرف أيضًا باسم قرح السكري".

تشمل الأعراض العامة لمرض السكري من النوع 2:

التبول أكثر من المعتاد خاصة في الليل.

الشعور بالعطش طوال الوقت.

الشعور بالتعب الشديد.

فقدان الوزن.

حكة حول القضيب أو المهبل، أو الإصابة بمرض القلاع بشكل متكرر.

تستغرق الجروح وقتًا أطول للشفاء.

رؤية مشوشة.

كيف تحافظ على نفسك

يجب أن تزور طبيبًا إذا كان لديك أي من أعراض مرض السكري من النوع 2 ، أو كنت قلقًا من احتمال تعرضك لخطر أكبر للإصابة بمرض السكري من النوع 2.

يمكن للطبيب تشخيص مرض السكري، ستحتاج إلى فحص الدم، كلما تم تشخيص مرض السكري مبكرًا وبدء العلاج، كان ذلك أفضل، إن العلاج المبكر يقلل من خطر تعرضك لمشاكل صحية أخرى.

ماذا يحدث بعد التشخيص

بعد التشخيص الرسمي لمرض السكري من النوع 2 ، يجب إجراء تغييرات في نمط الحياة لخفض مستويات السكر في الدم.

هناك مكونان رئيسيان لتثبيت مستويات السكر في الدم - النظام الغذائي والتمارين الرياضية.

الكربوهيدرات البسيطة هي السبب الأسوأ في التسبب في ارتفاع السكر في الدم.

الكربوهيدرات البسيطة هي سكريات يتفككها الجسم بسرعة وبالتالي ترفع مستويات السكر في الدم بسرعة.

من ناحية أخرى، فإن الكربوهيدرات المعقدة عبارة عن نشويات ويتم تكسيرها بشكل أبطأ من الكربوهيدرات البسيطة وسوف ترفع مستويات السكر بشكل أبطأ.

يمكن أن يساعدك المؤشر الجلايسيمي (GI) على التمييز بين الاثنين.

مؤشر GI هو نظام تصنيف للأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات، يُظهر مدى سرعة تأثير كل طعام على مستوى السكر في الدم (الجلوكوز) عند تناول هذا الطعام بمفرده.

نصائح التمرين الرئيسية

لا يوجد نوع واحد من النشاط الأفضل لكل شخص مصاب بداء السكري، يتعلق الأمر بالعثور على ما يناسبك ويعتمد على الكثير من الأشياء، مثل ما تستمتع به، ومكان وجودك ومقدار الوقت المتاح لك.