علاجات تثليج البشرة تكتسح عالم التجميل

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 29 يناير 2021 03:41 مساءً - تثليج الجلد هو أحدث أسرار العناية بالبشرة إذ يعدك بإشراقة فائقة في لحظته. إنه اتجاه العناية بالبشرة الأبرز في المنزل والذي يغزو صفحات Instagram. سنشرح لك بالتفصيل لماذا حان الوقت " لتثليج وجهك " بشكل طبيعي.

فوائد تثليج البشرة

العلاج بالتبريد للوج

يعد استخدام الثلج على الجلد - أو العلاج بالتبريد للوجه - أحد أحدث اتجاهات العناية بالبشرة التي تغزو كما ذكرنا Instagram و TikTok - ولسبب وجيه. بصرف النظر عن التأثير البارز لمشاهدة المشاهير وأطباءالعناية بالوجه وهم يقومون بتدليك كرات الثلج على وجوههم، فإن تأثير الثلج على الجلد كثيرة إذ يشد ويقلص مسام البشرة، مما يجعله منحوتًا وممتلئًا مع توهج خارجي. ومن لا يريد بشرة مثالية ؟

إن فكرة تطبيق الثلج أو استخدام أداة العلاج بالتبريد في علاج احترافي للوجه ليست جديدة، لكن الابتكار الأخير للأدوات القائمة على الثلج يعني أنه من الأسهل أن نطبق هذه العلاجات أكثر من أي وقت مضى لتمنحي نفسك علاجًا منزليًا سهلاً.

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كيفية تثليج البشرة في المنزل

تثليج البشرة

ويمكنك مشاهدة الفرق والفوائد الفورية من تجربتها وسترين التيجة قبل وبعد استخدام الثلج كونه يعزز الدورة الدموية بوقت قصير فيمنحك: توهج فوري، مسام شبه مرئية والأهم من ذلك، شد الوجه ورفعه.

بدأ هذه العلاج يأخذ رواجاً واسعاً وخصوصاً لرفع الجلد المترهل والمنتفخ، كما يعمل على تجديد البشرة الباهتة ونحت شكل الوجه الوجه." في الواقع ، أثبتت كريات الثلج أنها تحظى بشعبية كبيرة في صالونات التجميل كذلك يمكنك تطبيقها في المنزل حيث عملت الكثير من العلامات التجارية الرائدة على تصنيع كريمات وأدوات يمكن تثليجها لتمنح البشرة الفوائد المطلوبة من هذه الأدوات الرولر وكريات الماء المثلج ومكبات الثلج البلاستيكية وغيرها ...

وهذه الفكرة المستحدثة استعملنها جميعاً تقريباً من قبل كل صباح لإزالة الانتفاخ والتخلص من التوتر إلاّ أن استعمال مكبات الثلج مباشرة على الوجه تعتبر مؤذية جداً إذ تسبب بتفقيع العروق الصغيرة التي تصاب بصدمة من تعرضها المفاجىء للثلج لهذا لكل امرأة أن تنتبه من مخاطر استخدام الثلج المنزلي المباشر على البشرة أو على الأقل لفه بقطعة من القماش لحماية البشرة أو اللجوء للأدوات الحديثة.

عادة ما تستخدم هذه العلاجات قبل المناسبات الكبيرة لتحصل المرأة على توهج فوري، ومسام متقلصة والتخلّص من الانتفاخات الواضحة.

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