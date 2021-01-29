تسريحات شعر مستوحاة من مهيرة عبد العزيز

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 29 يناير 2021 03:41 مساءً - الإعلامية الإماراتية مهيرة عبد العزيز من أبرز المذيعات وأكثرهن تألقًا في الوطن العربي، وإلى جانب مسيرتها المميزة في مجال الإعلام تحرص على التنوع بإطلالاتها المختلفة وتسريحات شعرها التي تعتمدها بلون الشعر البني بدرجاته المختلفة أو الأشقر؛ لتُبرز من خلال تلك الألوان جمال ملامحها بشكل هادئ، ولأنها تحرص في اختيار تسريحاتها على اتباع خطوط الموضة الرائجة، نرصد لكُنَّ اليوم أبرز إطلالاتها بالتسريحات المختلفة عبر حسابها على إنستجرام، حيث يتابعها فيه أكثر من مليون و٨٠٠ ألف شخص.



تسريحات الشعر مع الضفائر

تسريحات الشعر مع الضفائر



اختارت مهيرة عبد العزيز الكثير من تسريحات الضفائر خلال المواسم الماضية، ومن أبرز إطلالاتها وأحدثها ظهرت بتسريحة الشعر المربوط بذيل الحصان المنخفض، وزينته من الأطراف بالضفائر التي اختارتها بالأسلوب الكلاسيكي على بداية الشعر ومن الأسفل، لتضيف لمسة عصرية لمظهرها؛ حيث تناسب هذه التسريحة المظهر العملي بأسلوب مميز.

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تسريحة الويفي بأسلوب مهيرة عبد العزيز

تسريحة الويفي



تُعتبر تسريحات الويڤي للشعر القصير من أبرز الصيحات الجمالية في عالم العناية بالشعر؛ نظرًا لما تُضفيه من جمال وأنوثة على إطلالتكِ، لذا لجأت مهيرة عبد العزيز في إحدى إطلالاتها للويفي المنسدل على أحد الكتفين لتُبرز ملامحها الناعمة، واعتمدت لمظهرها المكياج السموكي الناعم بدرجات الألوان البرونزية، وظهرت في إطلالة أخرى بتسريحة الويفي المنسدل على الكتفين مع مكياج ناعم لأناقة أنثوية.

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تسريحة ذيل الحصان من مهيرة عبد العزيز

تسريحة ذيل الحصان



من أبرز تسريحات الشعر التي تعتمدها مهيرة تسريحة ذيل الحصان التي اعتمدتها بطرق مختلفة، وجميعها كانت عصرية ومواكِبة لتفاصيل مظهرها؛ حيث لجأت لذيل الحصان المرتفع بأسلوب مموج مع نفخة ناعمة في الأمام لمظهر عصري في المناسبات، وفي إطلالة أخرى تزينت بتسريحة ذيل الحصان مع إكسسوار الشعر الفضي في المنتصف، واعتمدت خصلًا مموجة على الجانبين لخيار مميز، وأطلت في الخيار الثالث بتسريحة الشعر المرفوع ببف مميز في الأعلى لخيار مواكب للموضة.



تسريحة الشعر المنسدل بأسلوب ناعم

تسريحة الشعر المنسدل



تناسب تسريحات الشعر الطويل المنسدل كل الأوقات، لذا تجملت مهيرة عبد العزيز بتسريحة الشعر القصير المنسدل على الكتفين مع مكياج سموكي ناعم للحفلات البسيطة، وفي إطلالة أخرى اعتمدت تسريحة الشعر المنسدل متوسط الطول باللون البني لمظهر بسيط ويومي.

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