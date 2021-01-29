طرق إرتداء الجاكيت القميص موضة شتاء 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 29 يناير 2021 03:41 مساءً - اشتهر الجاكيت بموديل القميص بقته الواسعة ويُعتبرمن أبرز صيحات شتاء 2021 .

استوحي أجمل التنسيقات لإطلالة عصرية على الموضة وشاهدي اجمل موديلات الجاكيت القميص.



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الجاكيت القميص مزود بحزام موضة 2021

الجاكيت الكاروه بموديل القميص



اشتهر الجاكيت بموديل القميص الذي انتشر هذا الشتاء بقصته الواسعة Oversized cut، إن كنتِ واحدة ممن يفضلن الستايل الأنثوي يمكنك إختيار تصميم مزود بحزام يحدد الخصر ويجمله وجربي تنسيقه مع بنطال أبيض واسع وحذاء سنيكرز لإطلالة عملية أو حذاء فضي مدبب لتضفي لمسة رقيقة على الستايل العملي ذي الطابع الرجالي، حقيبة الكتف البيضاء ستكون اكسسوار مثالي لتزيين هذا اللوك كذلك القبعة الـ Newsboy Cap.









الجاكيت القميص بطبعة الترتان آخر موضة

قميص بطبعة Houndstooth



لا غنى عن القميص الترتان في فصل الشتاء، وهذا العام قدم بخامات ثقيلة تمكنك من الإستغناء به عن الجاكيت الصوف التقليدي، نسقي الجاكيت الذي يمزج بين اللونين الأحمر والأسود مع قميص أسود وبنطال أسود Skinny وانتعلي البوت بالستايل العسكري واحملي حقيبة شانيل الحمراء المبطنة بطريقة الـ Cross.



برز أيضا القميص بطبعة الشطرنج Houndstooth الرائجة، ارتديه فوق كنزه بيضاء بياقة عالية وبنطال جينز فاتح عالي الخصر وسنيكرز بيضاء واحملي حقيبة الكتف من لوي فيتون.



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الجاكيت القميص الصوف لإطلالة دافئة

جاكيت تيدي بموديل القميص



استعيني بالقمصان الصوف لتحصلي على لوك شتوي دافئ، نسقي القميص الكاروه الذي يجمع بين ألوان الأحمر والزرق والبني مع بنطال PVC أسود وتوب باللون الجملي وانتعلي بوت نيود وتممي اللوك بحقيبة غوتشي الشمواه.



بخلاف القمصان الصوف برزت موضة القمصان التيدي، اختاري موديل أبيض أو بيج فاتح ولائميه مع توب وبنطال باللون الأسود لتنحفي جسمك وتبدين بقامة أطول.









الجاكيت التونيك الطويل لإطلالة محتشمة

قميص مونوكروم طويل



انتشرت موضة الجاكيتات التونيك الطويلة وهى من القطع المناسبة للمحجبات والمحتشمات، استعيني بموديل بيج Oversize يصل طوله إلى الكاحل لتكملي إطلالتك السوداء المؤلفة من كنزه خفيفة وبنطال Skinny، جربي أيضًا تنسيق نفس الطقم مع التونيك الكاروه الأبيض في أسود واحملي الحقيبة الباوتش من غوتشي.

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