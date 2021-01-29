أسبوع باريس للأزياء الراقية في يومه الأخير: وعود بفجر مشرق

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 29 يناير 2021 03:41 مساءً - وعود عند الفجر، فجر مشرق، أمنيات وردية... كلمات تختصر محاور العروض التي جرت في اليوم الأخير لأسبوع الموضة الراقية الباريسية لترفع نسبة التفاؤل بمستقبل الخياطة الراقية. فكيف رسم هؤلاء المصممون تطلعاتهم الوردية إلى مستقبل الموضة والعالم يرزح تحت وطأة جائحة الكورونا؟ الجواب فيما يأتي...



أغنوفيتش صانع الأحلام الوردية في زمن الكورونا

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La Rose Envie أي رغبات وردية هو عنوان عرض دار أغنوفيتش فلقد تم تصميم وتسمية كل زي بعناية والقاسم المشترك هو اللون الزهري بمشتقاته المتفاوتة. أعلنت الدار أنها توخت البساطة في الإطلالة وليس في التفاصيل التي حرصت على إضافتها وتم التصوير في مشغل كوستيا باريس لينسجم مع حب الطبيعة.كما شكرت الدار طاقمها الذي اجتهد للعمل وسط الضغط النفسي والقلق الذي كان يعيشه. تمحور العرض على اللون الزهري الذي يصور الحياة وردية.



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كريستوف جوسيه والإبداع المجنون

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بدوره شكر كريستوف جوسيه طاقم عمله الذي أبدع وسط هذا الجنون الذي يتخبط فيه العالم معتبراً أن الإبداع هو وليد الجنون. استعان المصمم بألوان ترابية تراوحت ما بين العاجي لتصل الى الكاكي. البساطة ميزت العرض ولكن الأكسسوارات كانت الحدث من أقراط ضخمة وأزرار وزخرفات ذهبية مطرزة بعناية على القماش.

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يومانا كازاتو يعيدنا الى الاستدامة

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استعان المصمم خلال عرضه الافتراضي الذي أسماه "أطلس" بأقمشة عضوية حرصاً على الكوكب الذي نعيش فيه وتعاون في هذا الصدد مع النجمة لورن واسر التي نفذت فستاناً حمل اسمها واعتبر المصمم انه افتتح مع نجمته عهداً جديداً للموضة الراقية. ولكن ماذا عن مصادر وحيه؟

يقول المصمم في منشور على انستغرامه الرسمي ان هذه المجموعة تساعدنا للتعبير عن أعماقنا وعن ماهية شخصيتنا. وهي اصدق دليل على ان الموضة تتقدم.

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راوول ميشرا.. عندما يبزغ الفجر في مومباي

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أطلق المصمم الهندي راوول ميشرا مجموعته الراقية لصيف 2021 وأسماها الفجر لأنها جمعت تقاليد الحياكة الهندية والأقمشة المزركشة مع التفاصيل والقصات الأنثوية. وأسمى المجموعة الفجر ولكنه ركز على شكل نبات الفطر، فرأينا أسرار حياكة الأقمشة ثم تمّ تركيبها لتتخذ شكل فساتين وسترات ومعاطف مشغولة بحرفية طبيعية لتذكّرنا بمشاهد العالم الساحرة بطبيعتها البدائية، لتحمل التفاؤل الذي حرص المصمم عبر انستغرامه على نشره.

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إيمان أيسي وتصاميم قبلية راقية

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برعت هذه المصممة الشابة في دمج تقاليد دولة الكميرون مع الحس الباريسي المرهف، فجاءت المجموعة متفاوتة لجهة التصاميم المصنوعة من قماش أفريقي. استعانت المصممة إضافة الى القماش الحيوي من غانا أو المطبع بموسيقى خلفية أفريقية الطراز وتلاعبت بخامات الاقمشة فرأينا التنانير غير المتجانسة والأقمشة البرية الطابع مع أقمشة مزخرفة أخرى.

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