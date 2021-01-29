معلومات عن المهندسة ضحية «سرعة جنونية».. المتهم ابن رجل أعمال شهير (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«حق ماي هيرجع» هاشتاج متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حمل ورائه قصة مصرع فتاة في حادث أليم، بسبب اصطدام سيارة مسرعة بأخرى كانت تستقلها الضحية.

قصة «ماي» كشفتها ابنة عمتها دينا شماع، التي روت تفاصيل الحادث الأليم، عبر حسابها على «فيس بوك»، موضحة أن ابنتها تعرضت للحادث على يد شاب كان يقود سيارته بسرعة جنونية، بحسب وصفها: «كان سايق بسرعة جنونية وماشي عكس الاتجاه في الطريق بين سهل حشيش والجونة، وبيقولوا عمل حادث تصادم في سيارة أوبر اللي كانت راكباها ماي.. ‎قتلها وقتلنا كلنا من وجعنا عليها وعلى حقها‎».

وروت «دينا» ابنة عمة الضحية، التي راحت بسبب سرعة جنونية على يد ابن رجل أعمال شهير: «‎يمكن هي مشيت عشان تعلمنا المسؤولية شوية.. حبيبتي كانت دائما تقولنا خلوا بالكوا متسوقوش بسرعة.. ‎معقول هي اللي تروح هدر كده في حادثة عربية.. ‎ربنا يرحمك يا ماي، ويصبرنا ويقدرنا نجيبلك حقك المرة دي، ‎عشان أنتي واحده من الناس اللي ماينفعش حقها».

وأوضحت «دينا» أنه تحرير محضر بالواقعة 2001/2021 جنح أول الغردقة، وجرى حبس الشاب 15 يوما على ذمة التحقيق في الواقعة.

وفي التقرير التالي، يرصد «هن» أبرز المعلومات عن الضحية «ماي»، التي ساد بسببها حالة من الحزن بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بحقها:

أبرز المعلومات عن الضحية ماي

- اسمها ماي اسكندر جايد، وتبلغ من العمر 43 عامًا.

- تعمل مهندسة ديكور.

- شريكة في مشروع أسسته «استوديو فينتونو» متخصص في تصميم الديكورات.

- تنشر صور أعمالها وتصميماتها للديكور عبر حسابها على «فيس بوك».

- كانت في مهمة عمل بالغردقة، حين لقت مصرعها على يد شاب اصطدم بسيارته بالسيارة التي كانت تستقلها «ماي».

- من هوايتها حب الكلاب، إذ تنشر عبر حسابها على «فيس بوك»، صورًا للكلاب وتشجع على الاهتمام والاعتناء بهم.

- من بين نصائحها التي قدمتها لأسرتها: «خلوا بالكوا متسوقوش بسرعة»، بحسب ما ذكرته قريبتها في منشور لها.