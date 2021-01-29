زوج «طبيبة المحلة» يواصل التشهير بها مع أصدقائه رغم براءتها.. ومحاميها: سنقاضيه

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

72 ساعة عاشتهم طبيبة المحلة، في وضع اتهام مخل وتشهير من قِبل زوجها، ووالد طفلها، الذي زعم العثور على فلاشة تضم 40 فيديو إباحي لها، بل شكك في نسب ابنه، وطالب بإجراء تحليل البصمة الوراثية DNA، قبل أن تبرئ التحريات الأمنية، الزوجة، التي أطلق عليها «عنتيلة المحلة»، من تلك التُهم المُلفقة، مستندة على الكثير من الأدلة، أبرزها عدم وجود المقاطع الإباحية من الأساس، التي زعم الزوج عثوره عليها.

وأوضحت تحريات قسم شرطة ثاني المحلة الكبرى في النهاية، أن القصة كلها سببها خلافات زوجية، دفعت الزوج إلى تلك الحيلة والاتهامات الدنيئة، لإجبارها زوجته، الطبيبة البيطرية، على التنازل عن حقوقها.

زوجة الزوج الأولى أساس الخلاف

مفاجأة كشفها «أ. الـ.»، 37 عاما، يعمل في تجارة السيارات، صديق الزوج، وجار الثنائي، منذ أن انتقلا إلى المحلة قبل 3 سنوات، إذ إن الطبيبة من الدقهلية بالأساس، والزوج من ميت غمر، وانتقلا إلى المحلة الكبرى عقب زواجها.

وأكد تاجر السيارات، أن الطبيبة البيطرية، هي الزوجة الثانية لجاره، وأن زوجته الأولى ما تزال على ذمته: «كان فيه خلافات كتير بينهم، بيحكيلنا عليها أنا وباقي صحابنا، إنها بتقضي وقت طويل في الشغل، وأنها متضايقة من وجود زوجته الأولى، وكذلك الأولى برضوا متضايقة منها، وبقت المشاكل تكتر لدرجة أن الطبيبة قررت تسيبله البيت، بحسب رواية زوجها».

وأضاف صديق الزوج، خلال حديثه لـ«هُن»: «محدش شاف من مراته الطبيبة حاجة وحشة، والتعامل كان على القد، بس هو حب ياخد منها عفشها وحاجتها، ويحرمها من قايمتها، وهي كانت حررت ضده محاضر، وكان من ضمن الحاجات اللي خدها اللاب توب والتاب الخاص بيها».

بعتلنا صورها مع زمايلها وفرجنا على فيديوهات

قال صديق الزوج، إنه تلقى مكالمة من زوج الطبيبة، منذ عدة أيام، يطلب منه المشورة، ومن باقي أصدقائهما، قائلًا: «قالنا مراتي متصورة مع زمايلها في الشركة صور كتير وبعتلنا منها، وراح قالنا مراتي ليها فيديوهات إباحية هفرجكم عليها، عشان تقولولي أعمل إيه».

وأكمل تاجر السيارات: «شوفنا فيديو كده، لكن النيابة قالت إنه مش واضح، ووقتها اتصلنا بمراته وقلنالها أحسن تقعدوا نصلح بينكم، قالتلنا يخبط راسه في الحيط بعد اللي عمله».

أسرة طبيبة المحلة تقاضي الزوج

كشفت مصادر مقربة من أسرة الطبيبة البيطرية، لـ«هن»، أن محامي الزوجة بصدد رفع دعوى قضائية ضد الزوج، تتهمه فيها بالتشهير.

اتهام الزوج لزوجته بالزنا

يذكر أن مدير أمن الغربية، اللواء هاني مدحت، كان قد تلقى إخطارا مؤخرًا من مأمور قسم شرطة ثاني المحلة، العميد محمد فتحي، يحمل رقم 467 لسنة 2021، يفيد باتهام رجل لزوجته، بممارسة الرزيلة مع رجال آخرين، زاعمًا إنه عثر على فلاشة بها 40 مقطع فيديو.

الأدلة تبرئ الطبيبة

وكانت تحريات النيابة برأت الطبيبة مستندة على عِدة أدلها، على رأسها أن الفلاشة لا تحتوي سوى على مقطع فيديو واحد، ولم يظهر فيه شخص بعينه.

فضلًا عن أحاديث الجيران عن سمعة الزوجة الطيبة، وتلعثم الزوج خلال التحقيقات، بخلاف اعتماده على عدة صور لها بصحبة زملائها في العمل بإحدى شركات الأدوية الخاصة، التي تعود لمراحل عمرية سابقة.