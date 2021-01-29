تفسير رؤية الثعبان في منام المرأة: خير وشر وتحذيرات شديدة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

رؤية الثعبان في الأحلام أمر شائع خاصة بين النساء، ربما يكون السبب نابع من كثرة التفكير أو حتى تأثير العقل الباطن، وأحيانا يكون علامة تحذير لصاحب الرؤيا.

تفسير حلم الثعبان

وفقا لما وجده إبن سيرين، فإن رؤية الثعبان وهو يلتف حول الجسم في المنام، تعني وجود صاحب الرؤيا بين العديد من الأصدقاء المنافقين أو الصحبة السيئة.

في حين تفسر رؤيا دخول الثعبابين إلى المنزل، بأنها إشارة إلى حدوث متاعب ومشاكل، بينما يعني الانتصار على الثعبان، الانتصار على الأعداء المحيطين بك.

وملاحقة الثعبان والسير خلف في المنام، أيا كان لونه، فهذا يعني أن هناك أعداء يتربصون بك ويراقبونك، أما اذا سار الثعبان بجانبك فيعني وفقا للتفسير، أن الاعداء قريبون منك ويخالطونك، لكنهم لا يستطيعون ضررك.

تفسير حلم لدغة الثعبان للمرأة

لدغة الثعبان في اليد اليمنى، تدل على المال الكثير، أما إذا كانت اللدغة في الرأس، فإنها تدل على أن صاحب الرؤيا يعاني من الأزمات النفسية، والضغوطات الكثيرة، بحسب ما تفسير ابن سيرين.

لدغة الثعبان للفتاة غير المتزوجة

وفقا للتفسير، فإن رؤية المرأة المتزوجة، للدغة ثعبان فالأمر يدل على وجود الحاقدين حولها، بينما إذا رأت الحلم، امرأة غير متزوجة، فإنها إشارة للوقوع فريسة للمعاصي.

تفسير حلم قتل الثعبان للمرأة

تفسير حلم رؤية قتل الثعبان، وفقا لكتب تفسير الاحلام لابن سيرين، يختلف بين المرأة المتزوجة والعزباء.

تفسير الحلم للعزباء

رؤية العزباء، نفسها في المنام تقتل ثعبان، دليل على وجود خير سيتحقق، أو نجاح في الحياة العاطفية. أما إذا كانت تقتل ثعبان أبيض، يعني فشل في الارتباط العاطفي بفسخ الخطوبة أو الانفصال. بينما إذا وجدت نفسها تأكل الثعبان في المنام بعد قتله، فذلك يعني انتهاء الشر وقدوم الخير.

تفسير المرأة المتزوجة

إذا رأت المرأة المتزوجة في منامها أنها تقتل ثعبان، فذلك يعني أن هناك بعض الأشخاص الحاقدين يحيطون بها، لكنها ستنتصر عليهم.