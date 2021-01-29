اشتغلت معه في الكوافير.. محمد الصغير عن ابنته مها: مدلعتهاش (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ودع نجوم ونجمات الفن، اليوم الجمعة، مصفف الشعر العالمي محمد الصغير، والد الإعلامية مها الصغير، وحما الفنان أحمد السقا، الذي رحل عن عالمنا، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

علاقة مليئة بمشاعر الحب والحنان جمعت بين مصفف الشعر العالمي وابنته الوحيدة «مها»، فعلى الرغم من كونها الأخت الوحيدة لشقيقها «مصطفى»، إلا إنها لم تكن مدللة لوالدها، الذي أصر أن يزرع فيها حب الاجتهاد والاعتماد على النفس.

مكنتش مدلعها

في حوار سابق لمصفف الشعر العالمي، وابنته «مها» ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، أكد «الصغير»، أن ابنته لم تكن مُدللة نهائيًا، قائلًا: «أنا مش قاسي بس مش بدلع عيالي، كله لازم يشتغل ويعتمد على نفسه، حتى رخصة السواقة مساعدتهاش تخلصها».

وتحدثت الابنة عن طريقة العمل مع والدها، قائلة: «اشتغلت معاه شوية، عرفت يعني إيه التزام مواعيد، الجدية، الشغل 24 ساعة، عينه في كل تفاصيل شغله، مقدرتش أكمل».

كنت رافض السقا في الأول

وأشار مصفف الشعر الراحل في حديثه السابق، إنه كان يرفض الفنان أحمد السقا في البداية عند تقدمه لخطبة ابنته، قائلًا: «لاقيته بيكلمني 5 الصبح في التليفون، وزي أي أب ببقى رافض في الأول».

وتابع «الصغير»: «بعد كدة أحمد بقى زي مصطفى ابني، وبدافع عنه وباخد رأيه في حاجات كتيرة»، لترد الأخيرة: «الفرح كان كله عياط، مكنتش قادرة أسيب بابا ولا هو».

وفاة محمد الصغير

ورحل عن عالمنا، خبير التجميل، ومصفف الشعر محمد الصغير، عقب صراع مع فيروس كورونا المتفشي، داخل أحد مستشفيات القاهرة، عقب تدهور حالته الصحية، وعدم قدرة الأطباء في السيطرة عليها.