دينا في وصلة رقص نوبي مع فتاة بأسوان: صباح السعادة (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تحرص الراقصة دينا، بين الحين والآخر، على مشاركة متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بلحظات عطلتها في أسوان، من خلال بعض مقاطع الفيديو واللقطات المصورة من بلاد الذهب.

ونشرت «دينا» مقطع فيديو، مدته بضع ثواني، وهي تشارك فتاة نوبية بالرقص النوبي الشهير، فضلًا عن تألقها بالحنة النوبية المعروفة، معلقة: «صباح السعادة والهنا عليكم».

وصلة رقص على متن مركب

ونشرت، الراقصة دينا، أمس، أول مقطع فيديو لها في إسوان، حيث أطلت على جمهورها بملابس كاجوال، وهي تؤدي وصلة رقص على متن مركب، على أغنية «محسود» للهضبة عمرو دياب.

الجدير بالذكر أن دينا، شاركت مؤخرا في مسلسل «سكن البنات»، بطولة وفاء عامر، منة فضالي، منذر ريحانه، وشيما الحاج.