قصة رفض محمد الصغير زواج أحمد السقا من ابنته: تقدم لها 5 الفجر

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

توفي اليوم مصفف الشعر الأشهر في مصر والوطن العربي على مدار سنوات طويلة، محمد الصغير، والد الإعلامية مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، ونشرت مها الصغير عدد من الرسائل المؤثرة لوالدها عبر صفحتها الشخصية على «إنستجرام» توثق العلاقة القوية بينهما، كما روت مها مها في لقاء سابق معه ببرنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا»، كيف كان مؤثرا في حياتها وهي صغيرة، ومدى ارتباطها به.

محمد الصغير يرفض زواج السقا ومها

في ذات اللقاء، قالت مها الصغير، إن والدها كان شديد الخوف والحرص عليها، لدرجة رفضه الفنان أحمد السقا، عندما تقدم لها أول مرة، إذ اتصل بوالدها محمد الصغير، في الـ5 فجرا، ليطلب يدها، بعد انتهاء عرض مسرحيته «ألابندا»، آنذاك، ورغم أن والدها لم يصده في حينها، إلا أنه ظل لفترة رافضا زواجهما.

وبررت مها، رفض محمد الصغير زواجهما بسبب صغير سنها حينها، مشيرة إلى أنها لفتت انتباه السقا، بسبب الهوايات المشتركة بينهما، أبرزها ركوب الخيل، ما جعله لا يتردد في طلب يدها فجرا.

وبالفعل أجل الرحل محمد الصغير، زواجهما عدة أشهر، لكنه وافق في نهاية المطاف، وتذكرت هذا الموقف مرة أخرى خلال عرض فيلم «عريس من جهة أمنية» بسبب حرص والدها الكبير عليها حينها.

وأقام أحمد السقا حفل زفاف، حضره عددا كبيرا من نجوم الفن آنذاك، وأنجبت منه مها ثلاثة أبناء هم: «ياسين، نادية، حمزة»، وولدت نادية في نفس يوم ميلاد والدة السقا، فأسمتها على اسمها تيمنا بها.