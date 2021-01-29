10 طرق للتغلب على الخوف الزائد من الأماكن المرتفعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يُصاب بالخوف الزائد من المرتفعات والمعروف باسم فوبيا المرتفعات 5% تقريبًا من المواطنين حول العالم، حيث يشمل الشعور بالتوتر والخوف من الأماكن المرتفعة، وذلك بحسب ما أورد موقع "howstean".

وإذا كنت تعانى من الخوف من المرتفعات، عليك اتباع العديد من الطرق البسيطة للتغلب على هذا الشعور:

- التعرض التدريجي للخوف:

أحد الطرق التي يتبعها المعالجون لمواجهة الرهاب من المرتفعات، عن طريق زيادة التعرض تدريجيًا للمؤثرات المسببة للخوف، بدءًا بتجارب صغيرة نسبيًا مع زيادة الشعور تدريجيًا.

- مشاهدة الصور والفيديوهات:

قد يساعدك مشاهدة العديد من الصور والفيديوهات على الإنترنت، للأشخاص الذين يتسلقون أماكن مرتفعة وعالية، إلى إزالة الخوف الزائد من داخلك.

- تعد نفسك:

هذه الطريقة مفيدة بشكل كبير، حيث إن معرفة ما يمكن توقعه يقلل من احتمالية الشعور بالذعر والارتباك عند ظهور الموقف، وبذلك تصبح أكثر ثقة وهدوء.

- ممارسة تقنيات الاسترخاء:

زيادة ضربات القلب، والتعرق المفرط تعتبر من الأعراض الشائعة المرتبطة بالخوف من المرتفعات، ويمكن أن تسبب هذه الأعراض إلى زيادة الخوف والذعر.

لذا يمكن أن تساعد تقنيات الاسترخاء على تقليل هذه الأعراض والسيطرة عليها، لأن تعتبر تمارين التنفس العميق من أبسط الأساليب التي يمكن ممارستها، ويمكن أن تساهم في الشعور بمزيد من الاسترخاء.

- نسيان الأحداث الماضية:

عادة ما يكون الخوف من المرتفعات مرتبطا بالأحداث الماضية، لذا نسيان الماضي من شأنه أن يساعدك على التغلب على هذا الخوف.

- النوم المنتظم والطعام الصحي:

يعتبر النوم المنتظم وتناول الطعام الصحي، ممارسة التمارين الرياضية من الوسائل الجيدة التي تساهم على تنظيم العمليات الفسيولوجية المرتبطة بالشعور بالخوف والقلق، من خلال المشي بانتظام أو تناول عصائر الفواكه الطازجة المنزلية بدلًا من المعلبة.

- تجنب الكافيين:

استهلاك الكافيين قد يكون أحد العوامل الرئيسية التي تتسبب في الخوف من المرتفعات، لذا يجب تجنب تناوله يوميا، لتهدئة الأعصاب ويجعلك أكثر استرخاء.

- التحدث مع الأشخاص:

حاول التحدث مع الأشخاص اللذين يعانون من خوف المرتفعات، حيث الإنتماء والتحدث إلى العديد من الأشخاص يساعد في تفريغ الطاقة السلبية، والتشجيع على إيجاد حلول للخوف.

- ضرورة الذهاب إلى الطبيب:

في حالة تفاقم الحالة يستلزم ضرورة الذهاب على الفور إلى الطبيب النفسي المعالج، والتحدث معه بصراحة لبدء برنامج علاجي للتغلب على الخوف الزائد من الأماكن المرتفعة.