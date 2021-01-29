11 طريقة تساعدك على التعامل مع شريك حياتك من مواليد برج الجدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تسعى كل فتاة إلى الحفاظ على علاقتها بشريك الحياة، ومعرفة كيفية التعامل معه، فإذا كان من مواليد برج الجدي، عليك معرفة شخصيته المميزة، التي يمكنك من خلالها الوصول إلى مفاتيح قلبه من أقصر الطرق.

ووفقا لموقع "horoscopes"، نقدم لكم مجموعة من الطرق التي تساعدك على التعامل مع شريك حياتك من مواليد برج الجدي:

- مولود برج الجدي عقلاني وعملي يميل إلى العمل أكثر من الرومانسية، لذلك يجب على شريكة حياته فهم تطلعاته العملية، فالحب عنده مواقف وليس عاطفة.

- يتسم بالشخصية الجادة، لذا يرغب أن يرى في شريكة حياته شخصيتها الجادة التي تطمح للوصول إلى أعلى المناصب في العمل أو الحياة الشخصية.

- يعشق المرأة الذي تمتلك شخصية قيادية وثقة عالية بنفسها، لكي يشعر بالأمان بجانبها والدعم والسند.

- إذا كان شريك حياتك من مواليد الجدي، امنحيه له مساحته الشخصية، حيث يميل إلى البحث دائما عن وقت لنفسه، وقضائه في التفكير وتقييم علاقته مع من حوله.

- ينجذب رجل الجدي إلى المرأة التي لديها طموح شديد وإرادة قوية على مواجهة ضغوطات وصعوبات الحياة.

- يبتعد عن المرأة صاحبة الشخصية النكدية، لذا عليك أن تحافظي على طبيعتك المرحة، حتى تنجح علاقتكما.

- يتميز مولود هذا البرج بأنه كتوم جدا، لذا يجب تجنب توجيه الكثير من الأسئلة إليه، لأن هذا يزعجه ويجعله يضطر إلى الانفصال عن شريكة حياته.

- يحتاج رجل الجدي إلى الارتباط بالمرأة المثقفة، لذا يفضل قراءة الكثير من الكتب والروايات، نظرا لأن القراءة تساعدك على تعلمطرق جديدة.

- يتميز بأنه خجول لا يستطيع التعبير عما بداخله ومشاعره، لذلك عليك أن تشعريه بالحب والاهتمام دائما.

- دائمًا ما ينظر الرجل من مواليد الجدي إلى المستقبل ويأمل في تكوين أسرة يومًا ما، لذلك يجب عليك عدم التلاعب بمشاعره والإخلاص دائما في حبك له، فهذه الصفات تساعد على الحفاظ على علاقتكما العاطفية.

- لكي تنجح علاقتكما، عليك التحدث معه برفق، لأنه ليس من السهل إقناعه بوجهة نظرك، حيث أنه يتميز بالعناد الشديد.