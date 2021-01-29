منها تعزيز صحة الكبد.. هذا ما يحدث لجسمك بعد تناول المستكة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

المستكة من الأعشاب الطبية التي لها العديد من الاستخدامات، إذ تدخل في العديد من الوصفات أثناء إعداد الطعام، بسبب احتوائها على مضادات الأكسدة وخصائص مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات، وغيرها من الفوائد الصحية لجسمك التي نستعرضها لكم، وفق ما ذكر موقع "healthline".

1- تخفيف مشاكل الجهاز الهضمي:

تساعد المستكة في تخفيف آلام البطن والالتهابات، ويكون التأثير الإيجابي على الهضم بسبب مضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات التي تحتوي عليها.

2- علاج قرح المعدة:

تشير الأبحاث إلى أن الخصائص المضادة للبكتيريا في المستكة يمكن أن تحارب بكتيريا الملوية البوابية وستة أنواع أخرى من البكتيريا المسببة للقرحة.

3- تخفيف أعراض مرض التهاب الأمعاء (IBD):

تشير الأبحاث المقدمة في مراجعة عام 2015 إلى أن المستكة تساعد في تخفيف أعراض مرض كرون، وهو شكل شائع من مرض التهاب الأمعاء.

4- خفض نسبة الكوليسترول:

وجدت دراسة أجريت عام 2016 أن المستكة يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على مستويات الكوليسترول، حيث إنها تساعد في خفض مستويات الكوليسترول، بالإضافة إلى إنها تلعب دورا مهما في توازن نسبة جلوكوز الدم، والذي هو مرتبط في بعض الأحيان بارتفاع الكوليسترول، ووجد الباحثون أيضًا أن المستكة كان لها تأثير أكبر على الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.

5- تعزيز صحة الكبد بشكل عام:

يعاني مرضى الكبد من ارتفاع إنزيمات الكبد، ولكن تساهم المستكة في انخفاض إنزيمات الكبد، وبالتالي يقلل ذلك من مخاطر الإصابة بتليف الكبد.

6- تساعد في علاج أعراض الربو التحسسي:

المستكة بفضل احتوائها على خصائص مضادة للالتهابات ما يجعلها مفيدة في علاج الربو التحسسي، وتثبيط الخلايا التي تتفاعل سلبًا مع مسببات الحساسية وتسبب التهاب مجرى الهواء.

7- الوقاية من سرطان القولون:

تشير الأبحاث من عام 2017 إلى أن زيت المستكة قد يساعد أيضًا في الوقاية من الإصابة بسرطان القولون، ووجد الباحثون أن زيت المستكة يثبط زيادة خلايا القولون.