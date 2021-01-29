فوائد لا تتوقعها.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجرجير يوميا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

الجرجير من الخضراوات الصليبية الغنية بالعديد من الفوائد الغذائية الصحية، لأنه يحتوي على المعادن والفيتامينات المهمة لصحة الإنسان، وكذلك مضادات الأكسدة التي تساعد في الوقاية من العديد من الأمراض.

ونوضح لكم في التقرير التالي، مجموعة من الفوائد الصحية لتناول الجرجير عند تناوله يوميا، وفق ما ذكر موقع "healthline".

- يحتوي الجرجير على نسبة عالية من فيتامين ك، الذي يساعد على تقوية العظام والمفاصل، والتقليل من الإصابة بهشاشة العظام.

- بسبب محتواه العالي من مضادات الأكسدة ومركبات الجلوكوزينولات، التي تساهم في حماية خلايا الجسم من الجذور الحرة والإجهاد التأكسدي، ما يقلل من فرص الإصابة بالسرطان.

- الجرجير من الخضراوات الصليبية الغنية بمضادات الأكسدة بيتا كاروتين وزياكسانثين ولوتين، التي تقلل من الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

-يحتوي الجرجير أيضًا على النترات الغذائية، التي تعزز صحة الأوعية الدموية عن طريق تقليل الالتهاب، وتقليل سمك الأوعية الدموية.

- تناول الجرجير بانتظام يؤدي إلى خفض الكوليسترول الضار في الجسم.

-يلعب المغنيسيوم والبوتاسيوم الموجود في الجرجير أيضًا دورا مهما، في بناء أنسجة الجسم، فضلا عن منع كسور العظام.

- نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين سي، يعزز الجرجير قدرة الجهاز المناعي، عن طريق زيادة إنتاج خلايا الدم البيضاء التي تقاوم الالتهابات والعدوي الفيروسية.

-يساعد على إنقاص الوزن، وذلك بسبب احتوائه على كمية منخفضة من السعرات الحرارية.

- غني بالكاروتينات وفيتامين ج، الضروريان للحفاظ على صحة العين اللذان يحافظان على صحة العين، والتقليل من الإصابة بإعتام عدسة العين، والتنكس البقعي المرتبط بتقدم العمر.