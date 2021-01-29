8 علامات خفية لسرطان المثانة احذر تجاهلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يبدأ سرطان المثانة داخل الخلايا الموجودة على طول بطانة المثانة، والتي تنمو ببطء حتى تصبح ورما، ولكن كيف يمكنك معرفة ما إذا كنت معرضًا لخطر الإصابة بهذا المرض؟

ويوضح موقع "powerofpositivity"، أبرز 8 علامات خفية لسرطان المثانة لا تتجاهلها أبدًا:

1- تورم القدمين:

عادة ما يحدث القدم المتورم في سرطان المثانة في المراحل المتأخرة فقط، يحدث هذا عندما يبدأ السرطان بالفعل في الانتشار إلى مجموعة متنوعة من البقع الأخرى في الجسم، بما في ذلك القدمين.

2- الدم في البول:

العلامة الأكثر وضوحًا لسرطان المثانة وتعتبر من أحد الأعراض الأولى، هو البول الدموي، وقد ترى خطوطًا دموية أو تغيرًا في لون البول عند استخدام الحمام، وحتى إذا لم تكن مصابًا بسرطان المثانة، فإن البول الذي يحتوي على دم هو دائمًا مدعاة للقلق ويجب أن يدفعك إلى زيارة الطبيب على الفور.

3- التهاب المسالك البولية لا يتوقف:

تتطور عدوى المسالك البولية أو التهابات المسالك البولية بشكل شائع عند النساء، وربما تكون العديد من النساء معتادات إلى حد ما على تطوير عدوى المسالك البولية نظرًا لمدى سهولة حدوثها لهن، ومع ذلك، إذا عادت عدوى المسالك البولية مرارًا وتكرارًا، أو إذا لم تختفي العدوى أبدًا حتى باستخدام المضادات الحيوية، فهذا يشير إلى الإصابة بسرطان المثانة، وتعاني النساء في الواقع من الإصابة بسرطان المثانة أكثر من سرطان المبيض.

4- الإعياء:

التعب هو أحد الأعراض الشائعة وهو جزء لا يتجزأ من العديد من أنواع السرطان، وذلك لأن السرطان يمكن أن يؤدي إلى الألم، ونقص وظائف الأعضاء.

ويظهر التعب عادة في المراحل المتأخرة من السرطان، ولكن هذا ليس مجرد تعب عادي، وقد تشعر بالإرهاق لدرجة أنك، لا يمكنك الاستيقاظ على الإطلاق وغير قادر على القيام بالمهام اليومية وتفقد كل التفكير الإيجابي ولا تزال منهكًا بعد فترات راحة طويلة.

لذا إذا كنت تتعامل مع مستويات شديدة من التعب، فإن التحدث إلى الطبيب يمكن أن يساعدك في التغلب على هذه المشكلة.

5- فقدان الشهية:

تشعر بالضعف الشديد بحيث لا يمكنك تناول الطعام، أو تفقد اهتمامك بالطعام تمامًا، لأن جسمك مريض وغير قادر على رفع الشهية، ويعد فقدان الشهية أمرًا شائعًا إلى حد ما بين أعراض سرطان المثانة، وكلما تقدم هذا السرطان، زاد احتمال عدم اهتمامك بالوجبات المنتظمة.

6- عدم القدرة الكاملة على التبول:

إذا تطور سرطان المثانة إلى مرحلة متقدمة، فهناك احتمال أن يمنعك تمامًا من التبول على الإطلاق، وقد يتم حظر مثانتك بسبب الخلايا السرطانية التي تنتشر في جميع أنحاء جسمك بحيث لا يمكن للبول أن يخرج من جسمك، بالإضافة إلى أن عدم القدرة الكاملة على التبول هو حالة خطيرة تستدعي استشارة الطبيب فورا.

7- آلام أسفل الظهر:

تحدث آلام أسفل الظهر خلال المراحل الوسطى أو المتأخرة من سرطان المثانة، وعادة، ستشعر بهذا الألم بعد أن يبدأ السرطان في الانتشار إلى أجزاء أخرى من الجسم، ويمكن أن يكون الألم خفيفًا إلى حد ما، مثل إزعاج بسيط، ولكن يمكن أيضًا أن يصل إلى الشعور بالآلام الشديد.

8- آلام العظام:

هذا نوع من الألم يبدأ في الظهور أكثر فأكثر مع انتشار سرطان المثانة، وقد تشعر بأوجاع وآلام في عظامك حيث يبدأ السرطان في التأثير على أجزاء مختلفة من جسمك، وإذا كان سرطان المثانة هو السبب وراء آلام العظام المنتشرة في جميع أنحاء الجسم، فهذا يشير أن السرطان في مرحلة متقدمة جدًا.