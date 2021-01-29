طريقة عمل المكرونة بالفلفل الألوان خطوة بخطوة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

المكرونة من الأطعمة الشعبية في العالم أجمع، وتوجد مئات الطرق لصناعتها، من بينها المكرونة بالفلفل الألوان، التي تسعى ربات البيوت لصناعتها في المنزل

وفيما يلي خطوات سهلة وعملية لتحضير المكرونة بالفلفل الألوان ، على طريقة الشيف الشربيني، التي قدمها في برنامجه «الشيف» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة».

مقادير المكرونة بالفلفل الألوان

مكرونة

فلفل أسود

صلصة طماطم

زبدة

ملح

زيتون أخضر وأسود

فلفل ألوان

روزماري

طريقة تحضير المكرونة بالفلفل الألوان

- في البداية، يجب سلق المكرونة في حلة عميقة تحتوي على ماء مغلي مع إضافة الملح.

- وفي الخطوة التالية يتم خلط زبدة مع إضافة الطماطم والزعتر والثوم المفروم في طاسة على النار.

- يتم إضافة الزيتون والكزبرة الخضراء والروزماري في الطاسة.

- في الخطوة الأخيرة يتم إضافة المكرونة المسلوقة على الخليط وتقليبها، ثم التقديم.