في عيد ميلادها.. من هي جورجينا حبيبة كريستيانو رونالدو؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رسالة رومانسية لعارضة الأزياء جورجينا، دونها صديقها نجم كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، احتفالا بعيد ميلادها في حفل عائلي.

فيما يلي أبرز المعلومات عن جورجينا حبيبة نجم كرة القدم العالمي، بالتزامن مع احتفالات عيد ميلادها.

من هى جورجينا؟

- ولدت في يناير عام 1995، وتبلغ من العمر 26 سنة.

- ولدت حبيبة نجم كرة القدم البرتغالي في دولة إسبانيا.

- تعمل جورجينا في مجال الموديلنج، وظهرت كوجه دعائي للعديد من دور الأزياء والعلامات التجارية الشهيرة، منها Yamamay.

- ذكره موقع «gossip gist»، أن قيمة ثروتها تجاوزت 10 ملايين دولار أمريكي في عام 2018.

- تعرفت عارضة الأزياء على النجم كريستيانو رونالدو، منذ من يقارب الـ 5 سنوات، تحديدا في صيف 2016.

- تستمر جورجينا في دعم رونالدو، وتظهر معه خلال تكريماته على نجاحاته الرياضية، فضلا عن تواجدها في الاستادات خلال المباريات الهامة لحبيبها.

- أنجبت جورجينا من شريك حياتها البرتغالي التوأم إيفا وماتيو وآلانا.

- خلال 2020، أعلن حساب مزيف يحمل اسم جورجينا عبر موقع التغريدات الصغيرة تويتر عن زياتها إلى مصر، إلا أن الأمر كان مجرد شائعة من حساب مُزيف.

- يتابعها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» ما يتجاوز 22 مليونا و500 ألف شخص من جميع أنحاء العالم.