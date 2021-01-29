تعرف على سعر شنطة ياسمين صبري.. خيالي.. «صور»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

حقيبة كبيرة الحجم وفاتحة اللون، لفتت بها الفنانة ياسمين صبري الأنظار، خلال صورة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، حصلت على ما يقرب من مليون تسجيل إعجاب.

تفاصيل حقيبة ياسمين صبري

وتتميز حقيبة ياسمين صبري بأنها فاتحة اللون، فضلا عن أنها «جلد توجو» باللون البني الفاتح، كما أنها مزينة بمقابض علوية مصنوعة من جلد الـ«مدرفل»، وإكسسوارات باللون الذهبي، ويصل سعرها إلى 20 ألف دولار أمريكي، أي ما يزيد على 312 ألف جنيه مصري، من توقيع ماركة hermes، وفقا لما ذكره موقع authentic watches.

تأتي تلك الإطلالة، بالتزامع مع إثارتها الجدل حول حملها، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة لها، بعباءة فضفاضة، حيث اعتمدت التصوير بظهرها، ما تسبب في التساؤلات حول حملها.

ياسمين صبري تحتفل بعيد ميلادها

ومنذ أيام، تألقت ياسمين صبري بفستان أحمر، خلال الاحتفال بعيد ميلادها الـ33، وسط أجواء عائلية، معتمدة على مكياج بسيط وتسريحة شعر إنسيابية، مع تزيين رقبتها بقلادة ألماسية مرصعة بفصوص حمراء اللون تتماشي مع إطلالاتها.

تفاصيل إطلالة ياسمين صبري في عيد ميلادها

ووصل سعر فستان عيد ميلاد ياسمين، الذي جاء من توقيع دار الأزياء الإيطالية الشهيرة «dolce and gabbana»، إلى 2845 دولار أمريكي، والذي يتجاوز الـ44 ألف جنيه مصري.

وكانت الفنانة ياسمين صبري شاركت مجموعة مقاطع فيديو من الاحتفال الرومانسي، الذي تضمن عدد كبير من بلالين الهلييوم متعددة الألوان، والتي تحمل صور رومانسية، بالإضافة إلى لافتة ملونة مدون عليها باللغة الإنجليزية: «عيد ميلاد سعيد يا ياسمين».

وكان الفنان العالمي مينا مسعود، أشاد بمسلسل «فرصة ثانية»، الذي شارك في السباق الرمضاني الماضي، من بطولة ياسمين صبري وأحمد حاتم وهبة مجدي ودياب وآيتن عامر، ومجموعة من الفنانين.